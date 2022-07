Szezonálisan, április 1-jétől október közepéig tart nyitva a borgátai fürdő - ezen változtatna a tervezett beruházással az önkormányzat.

- Jelenleg nincsenek olyan fedett részek, amelyek ezt lehetővé tennék, ezért is álmodtunk egy nagyot. Terveztettünk egy épületet, amiben nem csak egy új élménymedence kapna helyet, hanem különböző kiszolgáló egységek is: masszázs, wellness lehetőségek, szaunapark, étkezde - tudtuk meg Gőcze Zsanett polgármestertől. Hozzátette: a pályázathoz szükséges tervrajzok elkészültek, pozitív elbírálás esetén lépnek tovább a tervezési folyamatban is. A TOP Plusz pályázat ugyan 100 százalékos támogatási intenzitású, ám a polgármester úgy számol, a településnek is hozzá kell majd járulnia a fejlesztéshez.

Gőcze Zsanett beszélt arról, főként belföldi vendégek érkeznek hozzájuk, a családok nagyon szeretik a strand árnyas területét. Kellemes a medencék vízhőfoka is (26-36 Celsius-fok), miután a kútból 47 Celsius-fokkal tör fel a gyógyhatású víz. A fürdőtelepen sok külföldi rendelkezik ingatlannal, a fürdőfejlesztés után akár ők is több időt tölthetnének a Vas megyei faluban.

- A beruházással mintegy 30 százalékos vendégforgalom-növekedésre számítanánk, emellett az ingatlanok értéke is emelkedne Borgátán. A négyévszakos fürdő lehetőséget nyújtana arra, hogy többen, akár életvitelszerűen ide költözzenek és ezzel a település lélekszámát növelnék - mondta el Gőcze Zsanett.