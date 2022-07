Tornyos Ottóné, a település polgármestere nagy örömmel fogadta rendezvényen a helybelieket és a Szőcéről elszármazottakat, akik erre a napra visszatértek szülőfalujukba. - Az 1950-60-as években a faluban szinte minden háznál termesztettek mákot, így erre alapozva a mák köré szerveztük rendezvényünket, amelyet összekötöttünk a faluból elszármazottak találkozójával - mondta a polgármester, aki rögvest mutatott legalább húszféle mákos finomságot - kalácsot, zserbót, gubát, rétest, kevertet és lepényfélét -, ezeket mind a helybeli asszonyok készítették a falu nagy napjára. A polgármester örömmel számolt be arról is, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is nyertek pályázati forrást az Agrárminisztériumtól, ezúttal 2, 6 millió forintot, így folytathatják a mákos rendezvény megvalósítását a következőkben is.