Horváth Rita, a mentálhigiénés csoport vezetője érdeklődésünkre elmondta: a nyárkezdő programnak voltak visszajáró fellépői – és jöttek olyan vendégek is, akik először látogattak el az otthonba; de minden bizonnyal szívesen térnek majd vissza.

És bár az időjárás pont nem kedvezett a szabadtéri időtöltésnek, az intézmény falai között is hangulatos koncertet adott a Tarisznyások zenekar: Pados Zsolték visszajáró vendégek a Johanneumban. Kovács Miklós country-énekes tánczenékkel debütált, sőt: meg is énekeltette a lakókat. a nagykölkedi Zumba Dance Fitness és Francsics Viktória hastáncos szintén gyorsan meghódította a közönséget. Az meg külön jó meglepetés volt, hogy a táncba a mentálhigiánés csoport munkatársai közül is többen bekapcsolódtak.

A Johanneumban rendszeresen szerveznek programokat a lakóknak, például gyakran kirándulnak, megadják a módját az ünnepeknek. Horváth Rita azt mondja: az ebben a legszebb, hogy mindenki hozzáadja a magáét. Akinek szívügye – és erőssége – a természetjárás, kirándulásokat szervez, aki táncolni szeret, táncos programokat javasol. Így lesz kerek és szerethető a világ.