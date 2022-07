A helyszínválasztás sem volt véletlen: az idősek Kolozsvár utcai otthona szeptemberben elköltözik, gondolták, szép emlék lehet ez az intézményben eltöltött utolsó napokban. A délután második felében pedig a Szombathelyi Nyugdíjasok Egészséges Vegyeskarát látták vendégül székhelyükön. Elhangzott részlet a Kisherceg című műből, és felcsendültek Aranyosi Ervin, József Attila, Zelk Zoltán sorai. – Jó alkalom ez arra is, hogy a fiatalok próbára tegyék képességeiket és készségeiket, valamint megtapasztalhatják, hogy a generációk közötti együttműködés inkább erőforrás, mint hátrány. Oda-vissza tanulhatunk egymástól – fogalmazott Gorza Norbert, aki azt reméli, a Mesélj egy szép történetet elnevezésű önkéntes akciót nem először szervezhették meg. Abban azonban már most bizonyos: olyan tanulságokkal gazdagodnak, amelyeket beépítenek jövőbeni szakmai programjukba.

Nyáron sem pihennek

A Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház alaptevékenysége a többségi társadalomnak az érzékenyítése és szemléletformálása a hátrányos helyzetű embertársaink irányába. A többi közt a fogyatékossággal élők speciális élethelyzetét mutatják be aktív, egészséges, ép fiataloknak. A nyári hónapokban tábori közösségeket keresnek fel és tartanak speciális foglalkozásokat például a Vakok- és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesületével együttműködve. Cél, hogy mindig hiteles személyek adjanak elő a fiataloknak. A példánál maradva: ne csak elméleti, de gyakorlati síkon is megismerkedjenek a látássérültek mindennapjaival. Közben zajlik az önkéntesség kultúráját népszerűsítő programjuk is van, ennek egyik fő témája a fenntarthatóság.