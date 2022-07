A hét ingatlana 45 perce

Pódiumot minden otthonba! Avagy egy csodás lakás Szombathely belvárosából! - fotók

Az egyik kedvenc lakberendezési trükkünkre találtunk kellemes példát Szombathely belvárosában. A kis pódium, avagy megemelt padlózat nem csak a térérzetet befolyásolja. De ha ablak közelében építjük be a könnyen és olcsón kivitelezhető apróságot, a kilátás is új értelmet nyer. Az extra tárolási lehetőségekről meg már nem is beszélünk, hiszen az triviálisnak tűnő előny!

ingatlanbazar.hu ingatlanbazar.hu

“Szombathely belvárosban kínálom eladásra, ezt a 61m²-es tégla építésű, 2 szobás lakást egy 6 lakásos társasházban. A lakást a jelenlegi tulajdonos 2 évvel ezelőtt felújította. A műanyag nyílászárók redőnyözöttek, és szúnyoghálóval vannak ellátva. A fűtést gáz konvektor biztosítja, emellett található még egy kandalló, a meleg víz ellátásról villany bojler gondoskodik. A hálószobában gardróbhelyiség van kialakítva. Opcióként a lakáshoz a társasház udvarán garázs is vásárolható, 4.000.000.-Ft értékben. [...]”

Csodás lakás Szombathely belvárosából

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!

