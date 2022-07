A két vezetőségi tag lemondása indokait hosszan sorolta egy Facebook-bejegyzésben, azok között csak az egyik volt: hiába szorgalmazták a Zanati Közösségi Ház működtetése érdekében egy alkalmazott felvételét, az önkormányzatnál nem sikerült elérniük, hogy az egyesület támogatása ehhez megnövekedjen. Az idei évet lezárják, 2023. január 31-éig viszik a civil szervezet ügyeit, de javasolják, hogy azt követően a közgyűlés döntsön arról, kik veszik át tőlük a feladatokat.

Ehhez képest Putz Attila – az egyesület tagja és az önkormányzat civil ügyekért is felelős bizottságának elnöke - azt indítványozta, hogy a lehető legrövidebb időn belül tartson tisztújító közgyűlést a Zanati Kulturális Egyesület – erről már egy másik Facebook-posztban adott tájékoztatást Pál Ferenc. Úgy tűnik, ez lehetett az utolsó csepp abban a bizonyos pohárban, hiszen az elnök karakán üzenetet fogalmazott meg az önkormányzati képviselő felé. A leírtakból az rajzolódik ki: Putz Attila a háttérből irányítaná a szervezet működését. Így az új vezetőség kiválasztását is a megfelelő irányba terelné, hogy olyan személyt válasszanak, akinek "foghatná a kezét". Pál Ferenc arra is kérte: a politikus tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a városban szerinte előszeretettel alkalmazott „principátusi működési mód” megszűnjön.

"Sajnos az elmúlt három évben nem csak a pandémia gyakorolt káros hatást Szombathely társadalmi életére. Kérlek, vonjátok le a következtetéseket, s javítsátok ki a hibákat, mielőtt azok helyrehozhatatlanok lesznek!" - fogalmazott Pál Ferenc.

"Eszembe nem jutott, hogy nyáron legyen a közgyűlés!" - reagált hozzászólásában Putz Attila, aki szerint a civil szervezet elnökét politikai ambíciók hajtják. A képviselő visszautasította azt is, hogy célja az lenne, diktatórikusan vezesse a zanati egyesületet, ám azt világossá tette: bárki is lesz annak az elnöke, annak Zanat érdekében az önkormányzati képviselővel együtt kell dolgoznia. Érdekesség, hogy ugyanebben a posztban az önkormányzati képviselő azért odabökött egyet az áprilisban újraválasztott Hende Csaba országgyűlési képviselőnek.

Putz Attila arról is írt, szerinte "lehetetlen kérés" volt csak úgy egy főállású alkalmazott felvétele a Zanati Közösségi Házba. Szerinte az új vezetőséget azzal segítenék Pál Ferencék, ha mielőbb átadnák a vezetést, hogy tudjanak pályázni a civil alapból. Ismeretes, annak pályázatairól a Putz Attila által elnökölt bizottság dönt. A politikus szerint azzal, hogy nem pályázik az elnök, a zanatiakat „károsítja meg”. A Zanati Kulturális Egyesület várhatóan szeptemberben tartja következő közgyűlését, ott akár már a jelölő bizottság tagjait is megválaszthatják.