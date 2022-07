Az alpannonia® osztrák–magyar együttműködés eredményeként létrehozott, közel 150 km hosszú túraútvonal, melynek fő útvonala az alsóausztriai Semmeringtől és a stájerországi Fischbachtól Kőszeg városáig vezet. Az Írottkő Natúrparkért Egyesület már a 2007-től 2013-ig tartó első pályázati időszakban is részt vett, a projekt célja akkor a túraútvonal turisztikai hasznosításának elősegítése, az attrakciók bővítése, a meglévő természeti és kulturális adottságok megújítása, Kőszeg idegenforgalmi profiljának erősítése volt.

A program nyomán a város a magyarországi bakancsos turizmus egyik végvárává vált. A 2017-től induló alpannonia® plus a közös koncepció mentén egyebek mellett az útvonal optimalizálását és bővítését, valamint a túradesztináció egészére hos - szú távú működtetési stratégia megalkotását célozta, amiből a települések, a turisztikai szervezetek és a natúrparkok egyaránt profitáltak. Imázsfilmek is készültek a túraútvonal osztrák és magyar szakaszain – a tegnapi projektzárón ezeket is bemutatták, majd a térségek képviselői – osztrák oldalról a Tourismusverband Oststeiermark (Geschäftsstelle Region Joglland – Waldheimat), a Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH, a Südburgenland Tourismus és magyar részről az Írottkő Natúrparkért Egyesület – összegezték tapasztalataikat, és kinyilvánították: a projekt véget ért ugyan, de a partnerséget folytatják a továbbfejlesztés érdekében.

A konferenciára meghívást kaptak az alpannonia® plus projektben érintett magyar polgármesterek is, akik a projekt révén olyan sikeres beruházásokat valósíthattak meg, mint például a csepregi Erdei Rumi-ház, a kőszegdoroszlói bakancsos szálláshely, a cáki alpannonia® információs ház, a lukácsházi alpannonia® információs központ vagy a kőszegi Koronaőrző Bunker, ami szintén a projekt révén újult meg. Végül a négy térség képviselői aláírták az alpannonia® túraútvonal fenntartását szolgáló, hosszú távú együttműködési megállapodást.