Pénteken reggel pedig megkérdeztük őket az eredményeikről, és arról, hogy miként ünnepelnek.

A Premontrei gimnáziumban érettségizett Erős Réka, aki az ELTE PPK szombathelyi közösségszervezői szakát jelölte be első helyen, fel is vették 402 ponttal, majdnem száz ponttal gyűjtött többet, mint a bekerülési ponthatár volt, ami idén lejjebb került a tavalyihoz képest.

- A nagyszüleimmel ünneplek, eszegetünk, tele van az asztal mindennel, sok süteményt, krémest is sütött az alkalomra a mamám – mondta Réka, aki este a barátaival egy kávézóban találkozott, hogy koktélokkal és limonádékkal koccintsanak az eredményre. MT Folytatás a 2. oldalon

A Premontrei gimnáziumban érettségizett Fazekas Márk is, ő az ELTE IK Savaria Műszaki Intézetének duális gépészmérnöki képzésére jelentkezett, a szombathelyi partnercég már ez év elején felvette. A csütörtöki sms pedig arról tájékoztatta, hogy az egyetemi felvételije is sikerült: 410 ponttal szárnyalta felül a 320 pontos határt. Többen felvételizők rögtön összegyűltek, hogy koccintsanak, a többségüknek sikerült bejutni oda, ahova akartak.

Forrás: Unger Tamás

Premontreis volt Takács Zsolt is, aki az eredmények kihirdetése után azt mondta, hogy egyik szeme sír, a másik nevet, mert az első helyen megjelölt ELTE PPK pszichológiáról sejtette, hogy esélytelen, de a második helyre választott sportszervezőit jobban szerette volna, mint az edzői szakot, amire harmadikként jelentkezett, és amire végül is felvették. Jelenleg a nagyszüleinél nyaral, akik talán jobban izgultak, mint ő, mert féltették. Nem is attól, hogy mi lesz, ha nem veszik fel pszichológiára, hanem attól, hogy mi lesz, ha felveszik, és sikeresen elvégzi, hol fog tudni elhelyezkedni. A nagyszülőknek a gyakorlatiasabb sportszervezői és edzői szakok szimpatikusabbak voltak, a jövő szempontjából jobban tetszettek. Úgy látszik, hogy Zsoltot az élet is erre tereli.

Pradalits Lili Beatrix az ELTE Bolyai János Általános Iskola és Gimnáziumban végzett, csak orvosi egyetemeket jelölt be a felvételin: a budapestit, a szegedit, a pécsit. A családdal együtt várták az sms-t, grilleztek a teraszon, mikor megjött a siker híre: Lilit felvették a Semmelweis egyetem fogorvosi szakára. Óriási a boldogság, mert a lánynak négyéves kora az volt az álma, hogy a Semmelweisre fog járni.

Farkas Elizabet szintén bolyais diák volt Szombathelyen. Budapestre szeretne menni továbbtanulni, első helyen az ELTE TTK biológiát jelölte meg - nem a tanári, hanem a kutatói pálya érdekli, a személyiségéhez az megy legjobban -, másodikon a Semmelweis egyetemen a gyógytornászt, harmadikként a Magyar Agrártudományi egyetem élelmiszermérnöki szakát.

- Nagyon boldog vagyok, sikerült az ELTE biológia – örvendezett Elizabet, aki 458 pontot szerzett, és 400 ponttal lehetett bekerülni. A siker hírére már csomagolt is, elutazott a barátai után a Balatonra, ott fognak ünnepelni, nyaralni, kikapcsolódni a sok tanulás után.

Nagy örömmel újságolta a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban érettségizett Katona Márk, hogy őt is felvették a győri egyetemre mérnök informatikus képzésre. Egy barátja is oda jelentkezett, őt is felvették, együtt ünnepelnek.