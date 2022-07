Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő vitorlásversenye, az idén 54. alkalommal megrendezett Kékszalag csütörtökön 9 órakor rajtol a balatonfüredi móló előtti vízfelületről. A több mint hatszáz induló hajónak a már jól megszokott Balatonfüred-Balatonkenese-Siófok-Tihany-Keszthely-Balatonfüred, légvonalban 155 kilométeres távot kell az óramutató járásának megfelelően teljesítenie. 48 óra áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy visszaérjenek Balatonfüredre és ezzel együtt beérjenek a célba.

Szabó Gellértnek ez a második versenye, amikor nem profi csapattal indul el megkerülni a Balatont. Tavaly munkatársaival rajtolt, ám akkor a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt, nevezetesen, hogy alig fújt a szél, nem sikerült 48 óra alatt célba érniük. Idén balogunyomi baráti társaságával indul, nagyobb reményekkel, hiszen az Országos Meteorológia Szolgálat a honlapján a szokásosnál szelesebb időt jósol az 54. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülő vitorlásverseny idejére. - Bízunk benne, hogy a kánikula ellenére jó szelünk lesz. Sőt, ha minden a terveink szerint alakul, akár 30 óra alatt körbe is érhetünk – nyilatkozta a csapat.

A Balog-U-Nyomi Sailing Team névre keresztelt hatfős társaság neve is árulkodik annak az összetételéről: a brigádban csak balogunyomi lakosok vannak. A csapat vezetője a rutinos Kékszalag-versenyző Szabó Gellért, de Tarsoly Alfonz polgármester és Fodor Gábor alpolgármester is helyet kapott a fedélzeten Szabó Laura, Lada Zoltán és Türk Árpád mellett.

A vasi csapat idén is Villonnal, Szabó Gellért saját, 22 éves Dixie 35 típusú, 35 láb hosszú hajójával vág neki a futamnak. A fedélzeten ezúttal több gyakorlott hajós is lesz, a többiek pedig az ő utasításaikat fogják követni és betartani annak érdekében, hogy minél eredményesebben tudják teljesíteni a távot – vallják a csapattagok. Míg profi csapattal versenyzett, Gellért saját bevallása szerint a rosszabb futamokon is bekerült az első százba – idén, ahogy tavaly is az a legfőbb cél, hogy 48 óra alatt végezzenek a tókörrel.

A csapat egyébként szerdán délelőtt érkezett meg Balatonfüredre, ahova Balatonszemesről, a vitorlás anyakikötőjéből vitték át a hajót. Már ekkor sikerült jó (húsz csomós) szelet kifogniuk, így hamar átértek egyik kikötőből a másikba – tudtuk meg Tarsoly Alfonztól. Miután kikötöttek, leadták nevezésüket az Anna Grand Hotelben, ahol a 137-es rajtszámot kapták meg. A verseny előtti nap második felében, mint azt elmondták, rápihentek a megmérettetésre. Ugyanis az elkövetkező napokban két napot és két éjszakát töltenek a vízen, a hajó irányítása pedig aktív jelenlétet igényel tőlük, így nem sokat pihennek majd.

Szabó Gellért elmondta, ismerőseik és azok, akik tudták, hogy indulnak a versenyen, már tavaly is izgultak értük. Ezért idén mindazok, akik szeretnék figyelemmel követni, hogy éppen merre hajózik a Balog-U-Nyomi Sailing Team, az Airmoniq alkalmazás letöltésével megteheti azt. Az applikáción, ha rákeresnek Villon nevére, ötméteres pontossággal láthatják, hogy hol jár a vasi csapat. A hajó pozíciója csütörtökön reggel hét órakor aktiválódik, ekkortól lehet figyelni élőben a hajó mozgását.