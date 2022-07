A tábor elején a résztvevők egyéni és csoportos gyakorlatokat végeztek. A gyerekek többsége színjátszási tapasztalattal még nem rendelkezett, ezért először magával a színészettel ismerkedtek meg játékos feladatok segítségével. A gyerekek nagy kedvence az a játék volt, amelyben egy recept felolvasása közben a szakács szerepébe bújva különböző érzelmeket kellett mutatniuk, mint például a vidámság, szomorúság, lustaság, agresszivitás, álmosság és a lámpaláz. - A résztvevőkkel megbeszéltük, hogy a szív a legfontosabb a színjátszásban, hiszen csak szívvel és lélekkel érdemes megformálni egy szerepet - hangsúlyozta a workshop vezetője, Ilyés Márton. Ennek a gondolatnak a megerősítésére a táborozók a Pinka vízében pancsolva is egy szívet alakítottak ki közösen.

Forrás: VN/BMKE

A tábor ideje alatt gyakorolták a mimikát, a testbeszédet, a kiejtést és a hangsúlyozást. Ezekkel a gyakorlatokkal a magyar nyelvi képességeiket is erősítették. Ezzel párhuzamosan kiosztották a szerepeket a magyar nyelven előadandó A nagyotmondó című színdarabhoz. Választhattak a király, a szegény legény, a bolond és a hoppmester közül - minden táborozó megtalálta a hozzá legközelebb álló karaktert. Olvasással kezdték a gyakorlást, hogy megértsék a szerepüket a darabban. Ezután már aktívan dolgoztak a jelenetek színpadra állításán, különös figyelmet fordítva a hangerőre, testbeszédre és mimikára. Az egyéni próbákon begyakorolták a szöveget a táborvezetők instrukcióival.

A színjátszó tábor zárásaként a diákok bemutatták szüleiknek a magyar és a német nyelvű mesét is. A tábor pedig közös piknikkel zárult. A műhelyfoglalkozás a BMKE Nyári Élménynapok programsorozatában valósulhatott meg. A kultúregyesület először kínál a teljes nyári szünet ideje alatt programokat a diákoknak. Továbbra is várják a jelentkezőket a kincskeresés programra augusztus 11-én Felsőőrött és augusztus 25-én Alsóőrött. A hagyományos nyári nyelvtanfolyamokra is lehet még jelentkezni, amelyek augusztus 16. és 19. között Felsőőrött, valamint augusztus 29. és szeptember 2. között Őriszigetben lesznek.