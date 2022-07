A temetőnél lévő kis kápolna régen látott ennyi embert, mint ezen az ünnepi szentmisén. Dr. Székely János beszédében kiemelte: ezt a picike templomot 1948-ban építették, a háború utáni nagy szegénység idején, amikor a kommunista diktatúra épült. Az itt élők meg akarták őrizni a hitüket, és tovább akarták adni az unokáknak.

Duka sok mindenre büszke lehet: itt élt az első magyar költőnő. Itt született Erdélyi János rendező, aki csodálatos filmeket készített Auschwitz túlélőiről, a templomot építő cigányokról, az 56-os áldozatokról. Duka azzal is dicsekedhet, hogy 800 éves története van, meg tudott maradni az évszázadok során. Büszke lehet erre a szép kis kápolnára is, mert ez olyan hely, ahol a gyerekek és a fiatalok is találkozhatnak Istennel.