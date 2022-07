A szombathelyi laktanyában fogadták a tűzoltók a több mint harmincfős gyermekcsoportot. A tűzoltók a gyerekeknek meséltek a feladataikról, bemutatták a hatalmas piros járműveiket, és azt is megmutatták, milyen szerszámokat, illetve felszereléseket használnak a különböző káresetek felszámolása során. A gyerekek megismerkedhettek a tűzoltók járműveivel és eszközeivel. Ezt követően a táborban folytatódott a felkészítés, amelyet nagy érdeklődéssel és fegyelmezetten hallgattak a gyermekek, hiszen a dolognak nem kis tétje volt: vizsgával zárult a hét.

Forrás: Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Pénteken a tűzoltók vizsgáztatták őket. Először elméleti tudásukról számoltak be a kollégáknak, majd szüleik előtt tettek gyakorlati vizsgát. A gyermekek kívülről fújták a 112-es segélyhívó számot, megtanulták, hogyan kell bejelenteni, ha bajt észlelnek, mik azok az alapvető információk, amelyekre szükség van a segítség útnak indításához, tisztában voltak a védőfelszerelés részeivel, funkcióival, és egyebek mellett arra is helyes választ adtak, hogy mik azok az alapvető magatartási szabályok, amiket a tűz kialakulásának megelőzése érdekében be kell tartani.

Forrás: Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A gyakorlati vizsgát is komolyan vették, a gyerekek tömlőt gurítottak, osztót, sugarat szereltek, és nagy büszkeséggel konstatálták, hogy jól csinálták a dolgukat, hiszen jutalmul megindult a vízsugár – derül ki a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján megjelent írásból.