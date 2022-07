Veszélyes üzem a tűzgyújtás, legyen akár kisebb, akár nagyobb, mint például egy tábortűz a sütögetéshez. Még a kipróbált eszközökkel is sérülés lehet a vége. A Fanny összeszedte, mire kell ügyelni.

Grillezés

A gázgrillekkel gyakran akkor történik égési sérülés, amikor elalszik a láng, és újra be akarjuk gyújtani, a felgyülemlett gáz pedig belobban. Ezt megelőzhetjük úgy, hogy ha a láng elalszik, várunk néhány percet, mielőtt megpróbálnánk újra meggyújtani, hogy a gáz eloszolhasson a levegőben. Amikor gázpalackot cserélünk, és rákötjük a sütőre, permetezzünk szappanos vizet a csatlakozás köré, hogy lássuk, nem szivárog-e a gáz! Ha buborékokat látunk, akkor szivárog, és a csatlakozást szorosabbra kell húzni. Bármivel tüzelünk, szénnel, fával vagy gázzal, mindig ügyeljünk arra, hogy az embereket – különösen a gyerekeket – és az állatokat, valamint minden gyúlékony folyadékot tartsuk távol a grillezőtől! Pakoljunk el minden éghető dolgot a sütögető környékéről, mert egy kipattanó szikra is nagy bajt okozhat! Sütögetéskor tanácsos sütőkesztyűt használni. Fontos, hogy arra koncentráljunk, amit éppen csinálunk, mert a legtöbb baleset figyelmetlenségből adódik. Gondoljuk át előre, milyen baj történhet, és próbáljuk megelőzni! Készítsünk oda egy vödör vizet vagy slagot, homokot vagy földet, hogy ha mégis tűz keletkezne, azonnal el tudjuk oltani!

Gyertyák

A nyári estéken csodás hangulatot teremt néhány kerti gyertya, illatmécses. Ám nagy baj is kerekedhet belőle, ha nem vagyunk óvatosak. Soha ne tegyünk semmi éghetőt a gyertya közelébe, mindig legyen védve a széltől! Legjobb csukható lámpásba, hőálló mécsestartóba tenni, amelyek megakadályozzák, hogy akár egy kis szellő felborítsa, mert a tűz pillanatok alatt képes tovaterjedni, főleg száraz időben.

Szalonnasütés

A tábortűz, a szalonnasütés különleges élmény lehet. Ám körültekintőnek kell lenünk, mert akár sírással is végződhet a kerti parti. Főleg akkor legyünk résen, ha gyerekek is sütögetnek, de felnőttekkel is előfordul, hogy valamilyen okból – például egy darázs vagy szúnyog miatt – hadonászni kezdenek a nyárssal. A lecsöppenő forró zsír, de a nyárs is súlyos égési sérüléseket okozhat, akár egy életen át nyomot hagyhatnak a bőrünkön. Fontos, hogy megfelelően hosszú legyen a nyársbotunk, mert ha túl közel kell ülnünk a tűzhöz, a kipattanó parázs megégethet bennünket vagy akár a ruhánk is lángra kaphat. Soha ne hagyjuk a tüzet őrizetlenül! Ha befejeztük a sütögetést, úgy oltsuk el a tüzet, hogy parázs se maradjon utána!

Forró olaj

Az olaj, amelyben sütünk, körülbelül 300 fokra melegszik. Ez kevesebb mint egy másodperc alatt harmadfokú égési sérülést okozhat. Mindig kerítsük el a sütőhelyet, ne tegyük a placc közepére, nehogy nekimenjenek a szaladgáló gyerekek, kutyák, mert a kifröccsenő olaj nagy bajt okozhat! Ráadásul ha az olaj az égéstérbe folyik, akkor lángra kap, és a kicsapó tűz könnyen megégethet mindent és mindenkit, ami és aki körülötte van.

Teendők balesetkor

Mit tegyünk, ha mégis megégünk? Az első és legfontosabb, hogy azonnal hűtsük a megégett területet. Percekig tartsuk hideg víz alá! Ezzel a fájdalmat is csillapítjuk, és megakadályozzuk, hogy a mélyebben fekvő szövetek tovább károsodjanak. Végül fedjük be a sérülést steril gézlappal, de ne zárjuk le légmentesen ragtapasszal, inkább gézzel rögzítsük! Ha van speciális, égési sérülésre való kötszerünk otthon, amelynek a felülete nem ragad bele a sebbe, azzal befedhetjük. Ez azért fontos, hogy csökkentsük a fertőzésveszélyt. Ezt szolgálja az is, ha eltávolítunk a seb környékéről minden ruhát, övet, mindent, nehogy bármi is hozzáérjen. Súlyos égési sérülés esetén azonnal tárcsázzuk a 112-es segélyhívó számot, és fogadjuk meg a mentők tanácsait! Amíg meg nem érkezik a segítség, vagy nem érünk a sérülttel a javasolt kórházba, figyeljük a légzését és a pulzusát, mert előfordulhat, hogy az égés okozta fájdalom és a folyadékvesztés miatti sokk hatására elveszti az eszméletét.