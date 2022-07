Ecsedi Erzsébet számára nem ismeretlen Körmend, sőt szinte már hazajön a Batthyány-kastély színházi deszkáira. Tizenegy évvel ezelőtt éppen itt játszott a Rómeó és Júlia című előadásban, amely máig a Kastélyszínház Társulat egyik legemlékezetesebb és legnagyobb volumenű darabja. A dajka szerepét egészen véletlenül kapta meg akkor, most azonban tudatosan keresték meg a körmendiek, ezúttal rendezésre kérték fel. Szép Dániel és Farkas Réka a Jövőre veled ugyanitt című kétszemélyes darabra készül, ehhez ad szakmai tanácsokat Ecsedi Erzsébet, de emellett néhány hete elkezdték A falu rossza című előadás próbáit is, tizenhárom fővel. – Zalaegerszegen, a Hevesi Sándor Színházban dolgozom leginkább, ott van a székhelyen, de most például játszottam Szombathelyen is a Candide-ban.

Ezt átvisszük a követező évadra is, mert nagy siker volt. Előfordult, hogy Székesfehérvárra ingáztam, mert ott voltam benne két darabban. Az elmúlt időszak egyik nagy kedvence az Augusztus Oklahomában című fekete komédia, ezt kimondottan miattam vették elő Zalaegerszegen. Sírtunk, amikor vége lett – kezdett bele Ecsedi Erzsébet, aki az utóbbi időben gyakran utazott át Körmenden is, hiszen a Brenner Jánosról szóló filmben Málcsi nénit alakítja.

A mostani körmendi felkérést Ecsi minden további nélkül elfogadta. És hogy miért esett a választás A falu rosszára? Ebben nincs semmi különlegesség: éppen ennek a színműnek a szövegkönyve került a kezébe az egyik fiókból. A darabot 26 éve játszották Zalaegerszegen, akkor, amikor még működött a nyári színház az Aranyoslapi-erdőben. Ecsedi Erzsébet maga is játszott benne. Sőt, később felkérték a csonkahegyháti társulat tagjai, hogy állítson náluk színpadra valamit, onnantól rendezőként is köze lett ehhez a darabhoz.

– Azt gondolom, hogy A falu rossza nagyon jó választás a körmendi társulat esetében is, mert megvannak az alkalmas emberek, könnyen kioszthatók voltak a szerepek. Korábban megnéztem egy itteni előadást, és láttam a karaktereket, biztos voltam benne, hogy össze tudjuk hozni. Időközben kiderült, hogy helyi néptáncosok is bevonhatók a munkába, ez külön jót tesz az előadásnak – tette hozzá a rendezésre felkért színésznő, akit Vörös Attila, a Kastélyszínház Társulat elnöke is megerősített döntésében. A körmendiek ugyanis elég sokszor járnak vidéki kistelepülésekre fellépni, ezekre a helyszínekre is tudják majd vinni ezt az előadást. A társulat a kezdeti próbaidőszakban van, de már tervezik a díszleteket is, igyekeznek, hogy legkésőbb október elejére elkészüljenek.

– Erre a munkára rámegy a nyarunk, de biztos vagyok benne, hogy megéri – mondta Ecsi, akit a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház örökös tagjává választottak a közelmúltban.