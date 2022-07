Az elmúlt évek fejlesztései között példaként említhető a településre vezető út felújítása, a belső utak portalanítása. Jó látni, hogy a helyiek tenni akarása a közösségi összetartozásban is megmutatkozik – mondta el Ágh Péter országgyűlési képviselő, aki részt vett a rendezvényen, és egyebek között megmutatták neki a közösségi teret, amit szeretnének pályázat útján rendbe tenni, és a közművelődési asszisztens körül civil egyesületet kialakítani a szervező munkákra. A falu 2021-ben belterületi utak portalanítására kapott 23,5 millió forintot.

- Kavicsos volt minden utcánk, ezeket aszfalt réteggel vontuk be. Most nincsenek kátyúk, mint korábban, amikor eső után az autók mindig szétnyomták az utat – magyarázta a polgármester, mit kell érteni „portalanítás” alatt. Hozzátette: öröm volt az a közutas fejlesztés is, ami a csepregi körforgalomtól az iklanberényi elágazóig történt – öt kilométer hosszan bitumenfelületet kapott az út -, mert Tormásligeten is átjárnak a büki ipari beszállítók.

– 2020 augusztusában megbíztam egy embert a forgalomszámlálással, kiderült, hogy egy nap 180 kamion és 505 személy-, illetve kisteherautó ment át a falun. Ez egy ilyen kistelepülés számára nagyon sok – mondta Mester Árpád, a fejlesztések közt említve még azt is, hogy 4,5 millió forint önerőből korszerűsítették a közvilágítást, mindenütt energiatakarékos LED-lámpák vannak.