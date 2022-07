A Magyar Falu Program pályázati támogatásából "A típusú" sportparkot adtak át Sorkikápolnán, a Kossuth Lajos utca végén. A beruházás összköltsége közel 5 millió forint volt. Emellett egy új közterületi játszóteret is felavattak, ez 1,4 millió forintos önkormányzati forrásból és Sorkikápolna Közösségi és Kulturális Alapítványának 400 ezer forintos támogatásából valósult meg.

A sportpark és játszótér ünnepélyes átadásán Mező Gábor, Sorkikápolna polgármestere elmondta, hogy ötödik alkalommal nyertek pályázati forrást a Magyar Falu Programban.

-A sportpark és a játszótér szabadidőközpontja lett településünknek, ahol kicsik és nagyok is jól érezhetik magukat. A továbbiakban nem kell máshova utazni, ha valaki mozogni akar. Helyben is próbálunk minél komfortosabb körülményeket biztosítani, ráadásul a szabadidőközpont a közösségek találkozásának helyszíne is lehet a jövőben - mondta a polgármester.

V. Németh Zsolt, miniszterelnöki biztos, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy bár nehéz időket élünk a háború miatt, a falvakról nem lehet megfeledkezni, fejlesztésük fontos feladat a továbbiakban is.