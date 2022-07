A szombati falunap apropóján Tóth Szabolcs polgármestert kérdeztük.

- A közösségi házunk egy régi épület, tavaly nyertünk 26 millió forintot szintén a Magyar falu program révén, amiből megvalósítottuk a fűtés korszerűsítését, a nyílászárócserét és a belső munkákat. A most elnyert pénzből tetőt cserélünk, ez tavaly még 18 millió forintból meglett volna, a drágulás miatt azonban rá kell költenünk a 28 millió forintot. A kivitelezés augusztus-szeptemberben kezdődik – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy művelődésszervezőt foglalkoztatnak, aki szervezte a falunapot is. A sport- és tűzoltó egylet is besegített, és átjöttek főzni a kőszegfalvi barátaik, több mint kétszáz adag étel készült.

- Az elmúlt években több közös sikert tudtunk elérni a település érdekében. E sor az idén ezzel az újabb eredménnyel bővült. A cákiakat azonban nemcsak a fejlesztések, hanem az összetartozás is erősíti, amelynek jó példája, hogy a falunapon a rossz idő sem szegte kedvüket – kommentálta a fejlesztést Ágh Péter országgyűlési képviselő, aki részt vett a szombati eseményen.