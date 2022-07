Az időjárás kicsit átírta a forgatókönyvet, a díjlovas és díjugrató versenyszámok csak dél után kezdődtek. Amikor ott jártunk, a többhektárnyi területen a gyerekek lovas ügyességi versenyén a legkisebbek, haladók és profik is teljesítették a pályát. Távolabb szabadidős fogathajtók versenyeztek, és a jánosházi Molnár Dávid lovas íjász világbajnokkal az élen már edzettek – látványos bemutatóra készültek – a Kassai lovasiskola íjászai. A csárda előtti parkolóban egyre több autó állt, a lacikonyhából pecsenye illata szállt, az eső után, ahová feltétlenül kellett, szalmát terítettek a szervezők.

Holler Ferenc polgármester kérdésünkre elmondta, az elmúlt két évben falunap helyett sportnapot tartottak. Mindkettőn népszerűek voltak a lovas ügyességi versenyek, bemutatók, a szabad idomítás. Az idei lovas nap gondolata azért is született, mert egyre többen tartanak lovat a faluban és járnak lovagolni a környéken Nagymizdótól Szajkon keresztül Egervárig. A faluban a csárdánál Simonkáék nagyobb létszámban tartanak lovakat, ifjabb Simonka Ferencnek a Dunántúlon egyedüliként van puszta ötöse. A jelentős helyigényű rendezvénynek a csárda mögötti területen alakítottak ki helyet. Adott volt tehát a hely, az infrastruktúra és a szaktudás, végül sikerrel pályáztak az Agrárminisztériumnál. A lovas napot hagyományteremtőnek szánják.

Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke már délelőtt érkezett, a fogathajtók versenyét követte.

– A keleti, középső országrészben még nagyobb kultúrája van a lónak, mint nyugaton. Ám Vas megyében is egyre több helyszínen – Hegyhátszentjakabon, Pornóapátiban, Szelestén, Gencsapátiban, Bögötén – is vannak lovas rendezvények. Szemenye most csatlakozott ezek sorába sok vasi díjugrató, fogatos résztvevővel. A lovassport és a hagyomány kapcsolódik, ráadásul a zenei produkciók között is vasi zenekar, a szentgotthárdi Zaporozsec a fő attrakció – emelte ki.