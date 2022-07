A gazdag program során - fókuszálva a fiatalokra és a családokra -, római rajztanoncok közösen színezhették ki a köpenymegosztás jelenetét, római korabeli használati tárgyakat készíthettek és a soproni római légiós hagyományőrző csapat segítségével időutazásban is részük volt a megjelenteknek, akik római viseletbe is öltözhettek.

Előadásokkal emlékezve Szent Mártonra Devecsery László József Attila-díjas író, költő mesélt a gyermekeknek és gyermeklelkű felnőtteknek, majd Márton meséi című meséskönyvét dedikálta a szerző. A püspök korábbi életszakaszáról, katonáságáról is mesélt Dr. Gibba Edit, érdekes adatokat is hallhattak az érdeklődők a korról, amelyben Márton élt, illetve Szent Márton lámpása is terítékre került a prezentációjában. A Savaria Piactéren méz, mézzel készült édességek, kosárfonó termékei mellett Szent Márton borát ízlelhették meg a vendégek; a római kenyér, a libum is kóstolható volt a katonai táborban.