Vadásztábor Alsószölnökön – Sólyom- és vadászkutya-bemutató, vadmegfigyelés, lövészet a programok között - fotók

Pénteken kezdődött és három napig tart a Vas Megyei Vadászkamara vadásztábora. Ifjúságnevelő programjukban tavaly szervezték az első tábort. Akkor is nagy érdeklődés kísérte, és az idén is hamar beteltek a helyek. Kilenctől 13 éves korú gyermekeknek hirdették meg: 14 lány és 17 fiú költözött be három napra az alsószölnöki Natúrpark vendégházba.

Pénteken délelőtt végigmentek a Rábamenti tanösvényen – a melegben embert próbáló volt a hat kilométeres túra –, ebéd után szituációs lövészeti foglalkozáson vettek részt, utána Lóki György solymász mutatta meg a fiataloknak a madarait, köztük háromhetes héjafiókákat. Vacsora után vadmegfigyelésre indult a csapat, a környező három vadásztársaság vadászai kísérték őket. Előtte eligazítást kaptak, hogyan kell viselkedni az erdőben, a lesen. Miután visszatértek a táborba, nem sokat pihenhettek: a szombat hajnali 4.30-as ébresztő után újra vadászat következett. Délelőtt vadászkutya-bemutatón vesznek részt és Őriszentpéteren az őrségi vadászati kiállítást nézik meg Gömbös Mátyás tárlatvezetésével. A délután még légpuskalövészetet, az este, éjjel újabb vadmegfigyelést tartogat a táborozóknak.

Vasárnap a nagyvadakról hallgatnak meg előadást, utána élménybeszámolót tartanak a táborról. Délután bográcsozás mellett és a vadászati hagyományoknak megfelelően vadászkürtösökkel zárják az élménydús napokat. Kenesei István, a Vas Megyei Vadászkamara titkára elmondta, a táborral az a céljuk, hogy megismertessék a gyerekekkel, miről szól valójában a vadászat, a természetismeret és a természetszeretet. A táborvezető Doncsecz Gábor, a helyi Hármashatár Vadásztársaság tagja és a kamara sportvadász-alelnöke.

