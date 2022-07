A „népességmozgást” KözépEurópa politikai és területi átrendeződése váltotta ki, s ez elsősorban, de nem kizárólag, a magyar lakosságot érintette. Menekültek – kisebb számban – már a háború éveiben is érkeztek hozzánk, de a nagy áradat 1918 őszén indult el, tehát nem kapcsolódott közvetlenül a harci cselekményekhez. A menekültek között sokan voltak olyanok, akik korábban a magyar állam alkalmazásában álltak. Őket – attól függően, hogy milyen tisztséget, milyen hivatalt viseltek – kiutasították az országból, vagy hűségesküt kellett letenniük az új (román, csehszlovák, jugoszláv) államhatalomra. Ha az utóbbit megtagadták, távozniuk kellett.

Elmenekült, akiknek földjét, műhelyét elvették, így megélhetésük megszűnt. Eljöttek sokan azok közül is, akik a jövőjüket az addigi lakóhelyükön kilátástalannak ítélték. A menekültek többsége kisember volt, aki nehezen teremtett magának új egzisztenciát a Trianon utáni Magyarországon. A hivatalok telítve voltak, oda nehéz volt bekerülni. Kicsit könnyebb helyzetben voltak az orvosok és a mérnökök, nekik könnyebb volt állást találniuk. Az érkezettek többsége a nagyobb városokban maradt, onnan könnyebb volt tájékozódni, számba venni a lehetőségeket. A menekültek elhelyezése nagy gondot jelentett. Lakást vásárolni vagy bérelni kevesen tudtak. Voltak, akiket rokonok ismerősök fogadtak be, és ideiglenes menekültszállásokat is kialakítottak.

A vasúti vagonokat kezdetben csak átmeneti szállásként szerették volna használni, de voltak, akiknek hosszabb időre az lett az otthona. 1921 őszén például a sajtó arról számolt be, hogy az ország területén körülbelül 13 000 menekült él vagonban. A dolog a vasútnak is nehézséget okozott, mert összesen 4297 vasúti kocsit használtak erre a célra. A vasútállomások és pályaudvarok mellékvágányra tolt kocsijaiban Szombathelyen és Kőszegen is éltek vagonlakók. A helyzeten a megyeszékhely a Szent László király utcai menekültházak megépítésével próbált javítani. Ide először 80 lakást terveztek, de végül – anyagi nehézségek miatt – csak 54 lakás készült el. (A házak építéstörténetéről Balogh Péter írt a Vasi Építész 2020. októberi számában.) 1922 szeptemberében Szombathelyen 142, egy évvel később pedig 92 vagont használtak lakásként. Budapest, Szeged és Miskolc után itt volt az ország negyedik legnagyobb vagonkolóniája.

Azok, akik Szombathelyre kerültek, később sem alkottak homogén közösséget. Ennek sokféle oka volt, az egyik, hogy sok helyről jöttek és nagyon eltérő kulturális háttérrel rendelkeztek. Amint rendeződtek az itteni körülményeik, megszűntek menekültek lenni. Olyan magyarországi polgárokká váltak, akik Erdélyhez vagy a Felvidékhez kötődtek. Társadalmi kapcsolataik alakításában a felekezethez tartozás is szerepet játszott. Az unitáriusok csoportját például a Kolozsvárról érkezett Tanka Dezső főorvos fogta össze. Akadtak, akiknek korábbi kapcsolataik révén sikerült előbbre jutniuk. Így például 1921 júliusában szombathelyi rendőrkapitánnyá nevezték ki az Aradról kiutasított Green Ferdinándot. Ő éppen hogy csak elfoglalta hivatalát, meghalt. Az érkezettek egy része végleg Szombathelyen telepedett le, mások számára a város csak az életútjuk egyik állomása volt.

Továbbköltöztek oda, ahol munkát kaptak, vagy ahol boldogulást reméltek. Ez utóbbi nemegyszer már egy nyugateurópai vagy tengerentúli országot jelentett. Ha ma erdélyi menekültekről hallunk, akkor nem biztos, hogy az első világháborút követő évek jutnak az eszünkbe. Az akkor történtek összemosódnak a későbbi időszakok eseményeivel. Sokan voltak azok is, akik a második világháború után vagy a Ceauşescu-korszak idején hagyták el hazájukat.