A vönöcki kastély – és a kastélypark - ideális helyszín a Soltis-táborok megrendezésére. És hogy Vönöck már régen befogadta, visszavárja a táborozókat, jelzi: a nyilvános táborzáróra nemcsak tortát küldtek, nemcsak eljöttek például a közszeretetnek örvendő „boltosnénik”, hanem köszönetképpen ők is megkapták a maguk ajándékát: csak nekik énekelték a Tavaszi szél… az alkalomra kicsit átírt változatát a három Roxfort-ház (Griffendél, Hugrabug, Hollóhát) lakói. A szakmai tábor hagyományát – ahogy arra Nagy Gábor, a Soltis Lajos Színház igazgatója is emlékeztetett a záróeseményen – a színház névadója, Soltis Lajos színész-rendező, nagyszerű színészpedagógus – honosította meg a 90-es évek végén, még a Sitkei Színkörben. A hagyomány azóta is eleven. A szakmai minőségért és a varázslótanoncok biztonságáért az idén is felkészült, fiatal szakemberek szavatoltak, többen Horváth Csaba fizikai színházi osztályában diplomáztak a színművészeti egyetemen, de volt a csoportvezetők között drámatanár is. A tábori főanimátor szerepét Tóth Artúr vállalta. A nyilvános táborzáróra a szülők, barátok, családtagok külön meghívást kaptak, jöttek is nagy érdeklődéssel. És igazi, személyes katarzisokban lehetett részük.