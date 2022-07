A Vassurányi Sportnapok szombat délutáni forgatagába néztünk be: miközben a kék sátorban Tóth Dániel énekes, dalszerző, a 2011-es Szombathely Hangja könnyűzenei válogatását adta elő, a sárga sátorban ökölvívás-bemutató kezdődött a Haladás VSE ökölvívóival. Tatarek Rezső, a fitneszrendezvények állandó fellépőjének ironbox edzését is követtük – előtte a négy csapatot megmozgató faluexatlon versenyzőinek szurkoltunk a sportpályán.

Apait-anyait beleadtak a versenyszámokba a nemescsói, a vassurányi, a vépi fiatalok és az EBA (Egészség-Boldogság-Alakformálás) csapat tagjai is. A versenyszámok között volt szalmabála-görgetés, kötélhúzás, „piacozás”: boltba kellett menniük bevásárlókosárral akadályokon át. A végén egy malacot és kukoricát tudtak venni, amit visszavittek a rajtvonalhoz. Egy másik feladatban kiterített vizes ponyván kellett végigcsúszniuk, bóját kerülniük. A négy csapat mindegyike ételekkel és bemutatóstanddal is készült: a cukkinitócsni, a mindenmentes palacsinta, a zöldségkrémek és a füstölt lazacos szusi nemcsak szépek, finomak is voltak. A vetélkedés a nemescsóiak győzelmét hozta, második lett Vép, a harmadik Vassurány, negyedikként az EBA végzett. A sátraktól nem messze hagyományőrző extrém sportokat lehetett kipróbálni – sokan álltak sorba, hogy karikás ostort pattogtassanak, nyílpuskával lőjenek. A 17.45-re ígért édességesőt meghagytuk a gyerekeknek.