Múlt héten hétfőtől-péntekig a Szombathelyi Asztalitenisz-csarnokban gyakorolt a Pázsy Ferenc irányította magyar serdülő (U15) és a Somos Miklós vezette ifjúsági (U18) asztalitenisz-válogatott. A fiatalok a szerdán kezdődő, belgrádi egyéni, páros és csapat Európa-bajnokságra készülnek. A keret tagja a Szombathelyi AK-Sportiskola két tehetsége, Gergely Márk és Poór Balázs, közülük Gergely a serdülő válogatott tagjaként elutazik, Szerbiába. A két keret tagjai napi két edzéssel készültek a minden körülményt kielégítő csarnokban – érdekesség, hogy tavaly szintén ugyanitt edzettek egy hetet. Talán nem véletlen, hogy a múlt héten újra visszatértek a vasi megyeszékhelyre, hiszen – csakúgy mint akkor – ezúttal is remek körülmények között készülhettek.

– Természetesen örülünk, hogy ismét nálunk edzett a két válogatott. Ami Gergely Márkot illeti, neki ez lesz az első Európa-bajnoksága, emiatt és a többieknél fiatalabb, 12 éves korából adódóan nagy elvárások nyilván nem lehetnek vele szemben – mondta Szarka Tibor, a SZAK-Sportiskola, elnöke, edzője. – Neki elsődleges feladata, hogy szokja az ilyen események hangulatát, milliőjét és hogy rutint szerezzen. Márkot egyre inkább elkezdik beépíteni a csapatba, ő a jövő embere lehet. Óriási tehetség. Mindenesetre nagy szó, hogy a szűk, négy fős, Belgrádba utazó keret tagja lett. De büszkék vagyunk Poór Balázsra is, aki már a hatodik számú játékos az U15-ösök között, tehát éppen csak kiszorult az utazó keretből. S persze arra is büszkék lehetünk, hogy a két fiú klubunkból került ki, mindketten roppant tehetségesek, de mi is igyekeztünk odafigyelni rájuk, nem véletlen, hogy Márk a serdülő válogatott tagjaként a cseh, a szerb és a horvát nemzetközi bajnokságon korosztályában első helyen végzett.