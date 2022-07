Amikor bevásárolni, ügyet intézni, vagy csak egyszerűen a munkába igyekszünk, és kénytelenek vagyunk kimozdulni otthonról, tapasztaljuk, hogy milyen meleg van. Ennek nyilván örülnek a nyaralók, de sokan vannak olyanok, akik a munkájuk révén megszenvedik a hőséget.

- Az elmúlt időszakban fejlesztettünk és szerencsénkre már olyan korszerű kemencével sütünk, hogy a hő nagy részét benntartja – mondta megkeresésünkre Debreczeniné Roznár Petra, az egyik szombathelyi pékség tulajdonosa. – Korábban, még akkor, amikor a régi gépek üzemeltek bizony nyaranta nálunk is meleg volt, akkor, rövid ujjú pólóban, lenge ruhában dolgoztunk. A kemence mellett most is meleg van, de a szigetelésnek köszönhetően a raktártérben már alig érzünk valamit ebből. A hőmérsékeltre azonban nekünk különösen oda kell figyelnünk, mivel a kenyérhez, a péksüteményekhez kovászt használunk. Így fontos az álladó hőfok, valamint az is, hogy a tészták megfelelően fermentálódjanak.

A kemencék környezetében negyven fok feletti a hőmérséklet, a sütő belsejében pedig 260 fok is lehet. Ha a pékek kinyitják az ajtót, akkor bizony szinte szó szerint ömlik belőle a meleg. Azt mondják a tapasztalt szakemberek, hogy télen is izzad a pék, hiszen a kemencék akkor is több mint kétszáz fokosak, csak akkor jobban esik a meleg, mint nyáron.

A pékekkel ellentétben a húsipar alkalmazottjai minden körülmények között hidegben dolgoznak.

A körmendi húsfeldolgozóban akkor is télies hideg van, ha odakint tombol a kánikula

Forrás: Szendi Péter

- A húsipart a meleg nyár nagyobb kihívás elé állítja, ránk is szigorú szabályok vonatkoznak, amelyeket mindig be kell tartani – közölte lapunkkal Babati Veronika, a körmendi húsfeldolgozó vezetője. – A hűtési lánc sosem szakadhat meg. Az üzem nagy részén állandóan nulla és öt Celsius fok közötti a hőmérséklet, és ezt a nap huszonnégy órájában ellenőrizzük. Jó csapat dolgozik nálunk, akik már megszokták, hogy míg odakint tombol a kánikula, addig a feldolgozó és a csomagoló részlegen télies hidegben dolgoznak.

Babati Veronikától megtudtuk, ebben a rekkenő nyári hőségben a termékeket kiszállító teherautókat hajnalban, - amikor hidegebb az idő – indítják útnak. Amire igazán rekkenő lenne a hőség, már ki is rakodtak.