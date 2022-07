A Szentgotthárdi Történelmi Napokat 2003-ban rendezték meg először. A többnapos nyári fesztivál azóta is a település kiemelt és népszerű programja. A hagyományőrző és kulturális eseményen az 1664-es szentgotthárdi csata van fókuszban, ilyenkor arra emlékeznek, hogy a város határában a keresztény császári csapatok fontos győzelmet arattak a török seregek felett. A programon - ahogy mindig - az idén is eljátszották a híres csatát, de az érdeklődők bepillanthattak a hagyományőrző csapatatok korabeli tábori életébe is. Lehetett íjászkodni, lovagolni és elmerülni a középkori magyar és török katonák mindennapjaiban. Megrendezték a csatafutást több korosztály részvételével, profi, hobbi, gyerek és para kategóriákban. A sportprogramon több mint százan vettek részt.

Este a török-magyar Nasip Kismet zenekar lépett fel. A formáció ötlete Arif Erdem Ocak török származású zenész fejéből pattant ki, aki a népszerű, toplistavezető ankarai Seksendört zenekar alapító tagja és 2010 óta Budapesten él. A magyar fővárosba költözése utáni első időkben szólózenei pályafutást folytatott, az archaikus és kortárs török népzenére koncentrált, amelyet sajátos énekstílusával, valamint védjegyévé vált perkusszívgitártechnikájával tolmácsolt. Ezzel a zenei anyaggal hűséges rajongótábort gyűjtött maga köré, így Arif rövidesen a magyar klubzenei szcéna meghatározó szereplőjévé vált. A 2020-ban alapított Nasip Kismet korokon átívelő hangzásvilága eddig soha nem hallott történeteket mesélt a szívről és lélekről, ezúttal Szentgotthárdon.