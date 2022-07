Puskás Norbert, a szövetség ügyvezető elnöke köszöntötte a fiatalokat és a tízórai elfogyasztása után Szekeres Balázs halászati őrrel közösen tartott rövid horgászati és halismereti előadást az óvodásoknak, majd játék következett: a csoportok az óvó nénik segítségével, egymással versenyezve két óriás horgász puzzle-t raktak ki. A horgászati játékot megszakították egy kis játszótéri mókával, futkosással, csúszdázással, majd ismét a rendezvénytérben volt a gyülekező. „Halfogó verseny” következett a csoportok között. A gyerekek felváltva időre fogták a „halakat”, aki éppen nem pecázott, az szurkolhatott a csapatának. A több fordulóból álló pecaverseny végén a Pipacsok és a Gyöngyvirágok húsz-húsz „halacskát” fogtak.

A döntetlen versenyt követően a móka kedvéért az óvó nénik is összemérték pecatudásukat, az ovisok jó hangulatú szurkolása mellett. A fülledt meleg ellenére vidám, önfeledt hangulatban telt a délelőtt. A szárazföldi horgászat után egy kis vízparti pecázás is következett a szövetségi központ melletti tavon. A körülmények nem igazán alakultak kedvezően, de ez nem szabott gátat a jókedvnek. – Sajnos az elmúlt két hét esőzései miatt soha nem látott mértékű sár ömlött a tóba és mai napig is rendkívül zavaros még a víz. A halak ugráltak, de a húszperces rövid peca alatt nem sikerült egyet sem horogra csalni – mondta el Puskás Norbert ügyvezető elnök, aki egyébként gratulált mindkét ovis csapatnak a házi versenyen elért eredményéhez és a Mohosz Gyere velünk horgászni elnevezésű gyermekkiadványát adta át a csoportoknak. Egyúttal az összes Pipacsot és Gyöngyvirágot meghívta a július 9-i Pinka-völgyi Halas Nap ingyenes gyermekprogramjaira.