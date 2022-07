Van úgy, hogy az életünk besötétedik. 78 éve Szombathelyen is ez történt az emberek lelkében. Akkor és most is eljutottunk addig a mélységig, amikor ember öl embert, fogalmazta meg Fekete Szabolcs Benedek, a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspöke. Majd imára buzdított a békéért.

Schőner Alfréd főrabbi és Fekete László főkántor vezetésével gyászszertartás következett. A főrabbi a zsidóság életét irányító szabályok közül a legfontosabbat többször is kiemelte: őrizni a hagyományt és emlékezni.