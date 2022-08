A „Köztelek" című lap 1913. áprilisában a magyar mezőgazdasági gépiparnak egy jelentős sikeréről számolt be. Eszerint a Vasvármegyei Gazdasági Egyesület által rendezett szombathelyi bemutatón az első két, teljesen magyar gyártmányú, benzinmotoros vontatós szántógép a hozzáértők véleménye szerint megállta a helyét. A szaklap külön hangsúlyozta, a traktorok terén ezentúl már nem lesz Magyarország kiszolgáltatva a külföldi behozatal nehézségeinek.

Az egykori szombathelyi Mayer Gépgyárból avanzsált üzem motorjait már az egész ország ismerte, és 1912-ben a gyártási körbe felvették a modern traktorgyártást is. Még abban az évben a prototípust szántóföldre is vitték. A próbaüzem után a szakma bizton állította, hogy a magyar traktor méltó versenytársa lehet bármelyik amerikai, vagy egyéb külföldi traktornak.

A Titánra keresztelt gép külföldi minta alapján készült. Az akkoriban Magyarországon is közismert és bevált Big-Four volt az etalon. Erről vette a vasi gyár a mintát, a gép tervezésénél alapul vette az elrendezési alapelveit. A hátsó hajtókerekek átmérője 2,50 méter volt, talpszélessége pedig 70 centiméter. A keréktalp középső sávjára fel lehetett csavarozni a négy körív alakú szalagra szegecselt kapaszkodókat. Ez a megoldás azért volt előnyös, mivel a közúti közlekedéshez gyorsan le lehetett szerelni, és 10-15 perc alatt ismét fel lehetett csavarozni őket. A motor teljesítménye percenkénti 600 fordulatszámnál 60 LE (44 kW) volt, ám a fordulatszám növelésével a 90 LE-t (66 kW-ot) is ki lehetett belőle préselni. A mezőgazdasági jármű legnagyobb szélessége 3 méter, tömege 8,5 tonna volt. A kormányszerkezete könnyű és biztos kormányzást, jó iránytartást biztosított.

A bemutatón a traktor 8 vasú Deere amerikai ekét vontatott

Forrás: VN-Archív

A kísérleti jellegű bemutatón a traktor 8 vasú Deere amerikai ekét vontatott. A szántási szélesség 1,70 méter, annak mélysége 18-23 centiméter volt. A szántási sebesség 3 km/h körülire volt tehető.

A traktorok üzemeléséhez szükség volt jól képzett, hozzáértő gépészekre, éppen a Titán gyára felvette munkakörébe a traktorvezető gépészek alapos elméleti és gyakorlati képzését. Erre azért volt szükség, mivel a bemutatón a traktorok motorjai időnként leálltak, tudniillik a motorokat túlolajozták, ami miatt a gyertyák bekormozódtak, s megszűnt a gyújtás. A gépészek hamar orvosolták a működési zavarokat.

A gyár az első világháború idején is hirdette a traktorait. Több hirdetésben is szerepelt az ostffyasszonyfai gróf Niczky Ferenc, akinek a birtokán munka közben is meg lehetett tekinteni a Titánt.

Végül a Magyar Motor és Gépgyár az első világháború után tönkrement, s ezzel a traktorgyártás is megszűnt Szombathelyen.