Tóth Tibor 2020-ban esett le egy négyméteres létráról, utána zuhant egy betonfalelem, és összezúzta a koponyájának a jobb felét. A munkahelyi baleset az ausztriai Welsben történt, Tibort Bécsben műtötték, haldokolni látszott, mégis életben maradt. Koponyáján titánium borítja jobb oldalon az agyát. Felesége Tóth-Bánóczy Ildikó emberfeletti kemény akarattal és munkával küzd a felépüléséért.

- A neten nézegettem, hogy hol lehetne speciális biciklit venni neki, és találtam egy budapesti családi vállalkozást, amely mozgáskorlátozottak számára készít terápiás járgányokat. Badacsonyba szerveztem magunknak programot, és oda elhozták a cég képviselői azt a kiállítási darabot, amit Tibor kipróbálhatott. Figyeltük, hogyan tud vele mozogni, mi kell még rá esetleg, de az történt, hogy a férjem felült rá, és egyszerűen elkezdte tekerni – mesélte Tóth-Bánóczy Ildikó.

– Szereltetek rá még egy plusz tartót a bal lába alá, hogy ne essen le a pedálról, és kap hozzá egy négypontos biztonsági övet, amilyen a babakocsikban is van – a szíjak átmennek majd a vállánál és a hasán -, hogy ne essen le. Szeretném, ha tennének rá csengőt, lámpát, mint a „rendes” biciklikre, két hét múlva elkészül, hozni fogják.

A feleségtől azt is megtudtuk, hogy Tibor nagyon örül a háromkerekűnek, boldogan hajtja, nagy mozgásszabadságot ad számára. Várja a joystick-es tolókocsit is, ami olyan élmény lesz számára, mint egy autó, de Ildikó azt mondta, hogy azt csak boltba járáshoz fogják használni, mert nem akarja, hogy tolókocsizásra rendezkedjenek be.

Az a célja, hogy a férje újra rendesen járjon, és a biciklizés ehhez jó gyakorlat lesz, mert szépen összehangolja a kéz-, láb- és fejtartást, fejleszti az izmokat. Tibor a triciklit jól vezeti, szépen kanyarodik vele, a hármas fokozatot is tudja hajtani, így elektromos rásegítés sem kell (mert egyébként a járgánynak van akkumulátoros verziója is).