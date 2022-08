A kiállítást Metka Lajnšček, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulja ajánlotta a közönség figyelmébe: - Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy egy elismert, hazájában és külföldön is díjazott művészt láthatunk vendégül, aki modern művészeti irányt képvisel. Munkáiban a fotózás, a digitális kollázs és a digitális grafika fonódik össze - mondta.

Brut Carniollus fotósként elsősorban a mai idő és tér képeinek gyűjtője, amelyek a modern társadalom jellegzetességeit tükrözik, és a hétköznapok aktuális kérdéseit feszegetik.

-Ez is egy olyan kiállítás, amely összefűz két nemzetet, a szlovént és a magyart - tette hozzá a megnyitón a főkonzul, majd kitért arra is, hogy a kulturális alkalmak a muravidéki magyarok és a rábavidéki szlovének életét is gazdagabbá teszik.