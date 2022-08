Olvasónk fordult hozzánk közel egy hete azzal, hogy a Nádasdy utcában két jármű is a megállni tilosban parkol hosszú ideje, ráadásul az egyik autó rendszám nélkül és meglehetősen hiányos állapotban. A helyzet már akkor is fennállt, mielőtt elkezdték volna az utca felújítását és kihelyezték volna a megállni tilos táblákat, akkor az amúgy is kevés parkolóhelyből foglaltak el a járművek kettőt.

A szombathelyi Közterület-felügyeletnél kérdeztünk rá a járművek sorsára, illetve hogy tudnak-e ezekről. A hivatal közel egy héttel később válaszában elküldte, hogy 2022. júliusában tűnt fel a közterület-felügyelőknek a két jármű, majd ezután mindkét autó üzembentartójával szemben eljárást indítottak, az egyik autót forgalomra alkalmatlannak találták, a másik autós ellen pedig a várakozás szabályainak megsértése miatt indult eljárás. Lakossági bejelentés amúgy először augusztus 2-án érkezett a két járműről.

Forrás: Horváth Balázs

Arra is rákérdeztünk, hogy a Nádasdy utca felújítási munkálatait nem zavarja-e a két jármű, de a kivitelező szerint a jelenleti fázisban szerencsére nem. A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet alapján a forgalomra alkalmatlan autót a Közterület-felügyelet az eljárás megindulása után 10 nappal elszállíttatta, a másik jármű pedig azóta is a megállni tilosban parkol, miközben a felújítást végző gépek centikre mellette dolgoznak. A felügyelet nem csak saját észlelés alapján indít eljárást, de a lakosság is bejelentést tehet akár személyesen, akár emailben és a Közterület-felügyelet 0-24-ben hívható telefonszámán is.