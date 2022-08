“Kőszeg történelmi belvárosában eladó egy felújítandó ház, melyben két lakás található és az első, utcai része eladó. Közös udvari bejáró van, viszont hátul a telek meg van osztva, egyenlő arányban. Az ingatlan területe 80 m2, ahogy a képeken is látszik felújítandó állapotban van, azonban megfelelő ráfordítással komfortos, pazar otthont lehet belőle varázsolni egy elbűvölő kisváros belvárosában. A lakáshoz tartozik még egy külön bejáratú, két helyiségből álló lakrész, továbbá pince és padlás is. Az udvaron pedig tárolásra alkalmas kis épület is van.

Kiváló elhelyezkedéséből adódóan akár panzió kialakítására is tökéletes, (igény esetén a tetőtér is beépíthető), mely garantáltan forgalmas, mivel Kőszeg a kulturális és városnéző turisták kedvelt célcsoportja köszönhetően a Kőszegi várnak és múzeumoknak, valamint a Kőszegi-hegység gazdag turista úthálózatának, illetve Bük világhírű fürdője is alig 20 km-re helyezkedik el. Jelenleg cserépkályhás fűtéssel rendelkezik a ház, de be van vezetve a telekre a gáz, így igény szerint gázos fűtés is könnyedén kialakítható. Továbbá, étterem, iskola, valamint a Fő tér is csak pár perc sétára található. Az ingatlan jelenleg lakatlan, tehát vétel esetén azonnal el lehet kezdeni a felújítást. [...]”

