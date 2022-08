A lakóház három szintből áll. A földszint a lakó és közösségi funkciók színtere (tágas előtér, nappali, könyvtár-olvasó, konyha-étkező), míg a tetőtérben vendégszobák kaptak helyet, ahol igény esetén kialakítható egy külön lakrész, ezért a ház alkalmas lehet akár több generáció összeköltözésére is, a legalsó szint is teljes értékű lakófunkciót lát el, az itt kialakított fitneszterem, szauna, tágas fürdő és szobák mellett kazánház és tároló helyiségek is helyet kaptak, amit az új tulajdonos szintén egy különálló lakrésszé alakíthat ki. Mindhárom szinten található fürdőszoba és wc is, illetve mindhárom szinthez nagyméretű terasz kapcsolódik, melyek tájolása megőrizte az intimitás határait, azaz a zártabb udvari rész felé nézően kerültek elhelyezésre.Az ingatlan belső kialakításán érződik a professzionális belsőépítészeti tervezés kéznyoma, mind a terek, mind a felhasznált anyagok, mind a dizájnelemek rendkívüli igényességről, esztétikai érzékről tesznek tanúbizonyságot. [...]”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!