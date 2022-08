Ahhoz, Celldömölk nagyközség az átadó után hét évvel megkapta a városi rangot, minden bizonnyal hozzájárult a nagyközség központjában 1972. augusztus 18-án felavatott korszerű és nagyszabású épület, amely két intézménynek adott helyet: ide költözött a művelődési ház és a könyvtár. Ahogyan köszöntőjében Fehér László polgármester személyes emlékei – például egy jól sikerült LGT-koncert - fölidézése mellett utalt rá: elődeitől tudja, hogy az avatóra meghívott neves színművész, Básti Lajos is elismerően nyilatkozott a belváros arculatát máig meghatározó KMKK-ról – “Budapest is megirigyelhetné” -, ami nem csoda: az átadó pillanatában itt volt a nyugat-dunántúli régió egyik legnagyobb, jól felszerelt színpada, beleértve Győrt és Szombathelyt is. (A híresen nagy színpaddal rendelkező Győri Nemzeti Színház építése 1973-ban kezdődött, a szombathelyi MMIK-t 1973-ban adták át, az akkor már működő sportház színpada 120 négyzetméter – a celli KMKK színpada 15 méter hosszú, 8 méter mély.)

Tulipántól szőlőig

Volt már könyvtári szolgálat és volt már kultúrház Celldömölkön, amikor a KMKK-t átadták – de ez az épület az első, amely kifejezetten ennek a kettős rendeltetésnek a betöltésére készült. A könyvtár 1993-ban vette föl Kresznerics Ferenc nevét – amelyet a két intézmény összevonása után is megtartott. Az integrációt követően 2006/2007-ben felújították az épületet, 2012-ben itt kapott helyet az artmozi – ezzel nyerte el jelenlegi formáját, arculatát a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, amelynek történetét az ünnepségen Pálné Horváth Mária igazgató idézte föl; ő maga 1993 óta vezeti az intézményt (2005 óta a könyvtárral együtt).

Forrás: VN/Giczi Sándor

1972 után az első 10 év az alapozásé volt, a 80-as évek elhozták a klubmozgalmat, akkor indult meg a honismereti munka is. A rendszerváltás újabb kihívásokat – aztán szervezeti váltást - hozott. A ház jelenleg 36 szerveződésnek ad helyet, a feladatok közé tartozik sok más mellett a városi nagyrendezvények működtetése: a tavaszi Tulipánfesztiváltól az őszi szüreti napokig. A statisztikák szerint egy év – az csaknem száz program és mintegy 30 ezer látogató. (A Covid-időszakban persze a KMKK is “átköltözött” az online térbe, ami a programokat illeti.)

Együtt és külön – integráció és autonómia

A megyei hatókörű szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár képviseletében részt vett az ünnepségen Pallósiné dr. Toldi Márta és Nagy Éva, valamint a jelenlegi igazgató, dr. Baráthné Molnár Mónika. Nemcsak a polgármester, hanem köszöntőjében Pallósiné dr. Toldi Márta is utalt arra, hogy a könyvtár és a művelődési központ integrációja nem volt könnyű folyamat, de az idő bebizonyította, hogy kellő toleranciával, a szakmai kompetenciák tiszteletben tartásával lehetséges a sikeres együttműködés. Amint Pálné Horváth Mária elmondta: a KMKK Kresznerics-könyvtárában minőségi munka zajlik, a könyvtár vezetője, Németh Tibor pedig nemcsak a Kemenesaljai Életrajzi Lexikon

összeállításával, hanem a szintén folyton bővülő Magyar Életrajzi Kalauz – nemzeti digitális névkataszter – létrehozásával is elévülhetetlen érdemeket szerzett a kollektív emlékezet alakításában és ébrentartásában.

Torta, kenyér, virág, kis herceg

És persze a születésnapi ünnepséget is a KMKK munkatársai szervezték. Az emeleti Móritz Galériában – amelyet az emlékezetes és a maga nemében egyedülálló 2013-as Munkácsy-kiállítás kedvéért alakítottak „bordó szalonná”, láttak el klímával – fotókiállítást rendeztek az első 50 év történetéből: az avató fekete-fehér fotói, a híres Hópehely-bálok, színházi vendégjátékok Lukács Sándorral, Andai Györgyivel és másokkal, koncertek, tornaünnepélyek, a „legújabb korból” az Ataru Taiko dobkoncertjeinek pillanatai a Ság hegy kráterében – biztos sokan felfedezik a felvételeken régi vagy mai önmagukat. Ritka élmény: az ünneplő közönség megnézhette a Magyar Televízió híradójának korabeli képkockáit is az átadóról.

Forrás: VN/Giczi Sándor

A maiak köszöntötték a régieket: Kuthy Mártát, a művelődési központ – és Káldos Gyulát, a könyvtár korábbi igazgatóját. Ziembicki Erzsébet, a csepregi művelődési ház igazgatója óriási, csepregi sütésű kenyérrel gratulált a születésnaphoz – kívánt további sikeres munkát és a két intézménynek további jó együttműködést. A város vezetői – Fehér László polgármester, Söptei Józsefné és Hencz Kornél alpolgármester, Farkas Gábor jegyző – mellett az önkormányzati társintézmények képviselői sem maradtak adósak a köszöntéssel, ajándékozással, gratulációval. A KMKK volt munkatársai közül pedig akadt, aki Németországból jött haza ünnepelni.

Szilágyi-Varga Diána énekelt (Kovács Katival emlékezve azokra, akik már nem lehettek itt), Nagy Gábor, a celldömölki Soltis Lajos Színház igazgatója Saint-Exupery örökzöldjéből, A kis hercegből olvasott föl részleteket – arról, hogy akivel/amivel törődünk, akire/amire időt szánunk, az nélkülözhetetlenül fontossá és személyessé válik az életünkben. A születésnapi KMKK-tortát Pálné Horváth Mária szegte meg - és kínálta körbe.