A körmendi gyűjtő 17 évesen került kapcsolatba az elektronikus zenével egyik unokatestvére jóvoltából. Ez annyira magával ragadta, hogy ő is hamar zenélni kezdett házibulikban, később különféle rendezvényeken is. Párhuzamosan ezzel lemezgyűjteményét is gyarapította, mára mintegy hétszáz darabos kollekcióval büszkélkedhet.

- A lemezboltokban mindig jól érzem magam, mert egy bakelitet megfogni, feltenni a lejátszóra számomra különleges érzés. Azt mondják a bakelitnek semmi máshoz nem fogható, meleg hangzása van. Ez így van, ha analóg módon készül a lemez, hiszen akkor nem kell számolni semmilyen veszteséggel - mondja Burka Zsolt, aki szenvedélyének kisebb-nagyobb intenzitással tud hódolni, hiszen főállásban egy gyógyszergyárban dolgozik létesítménygazdálkodási területen, ráadásul kétgyermekes apa.

Fotós: Szendi Péter

Az online adatbázist - amelyen az összes bakelit-megjelenés felkutatható - naponta használja. Gyűjteményének legértékesebb darabja egy ultralimitált megjelenésű Agoria-bakelit, amely nagyjából kétszáz eurót ér. A piacon vannak ennél jóval drágább korongok is, egy Tankcsapda-bakelit például kétszázezer forintért talált gazdára, a Sex Pistols God save the queen lemeze pedig átszámolva csaknem 6,5 millió forintért kelt el.