Felújították az iskola mögötti épületet: a Magyar falu programból 42 millió forintot nyertek, kialakítottak két tornaszobát, és egy olyan teret, ahol klubhelyiség, öltözők, mosdók is vannak. A Belügyminisztériumtól 5,5 millió forintot kaptak nyílászárók cseréjére – mondta el Svedics Tibor polgármester. Magyar falu programból nyertek 49 millió forintot az óvoda tetőzetének és felső szintjének teljes renoválására. A kultúrház teljes energetikai felújítására most adtak be pályázatot a TOP Pluszban.

Meghívták Ágh Péter országgyűlési képviselőt a falunap veterán autó bemutatójára, és felkérték, hogy legyen jövőre a program fővédnöke. - Kapott kormányzati támogatást jutott az óvoda, iskolai tornaszoba, de érkezett korábban forrás például civil szervezeteknek, valamint kisboltokra és temetőre, valamint egyházi célokra. Közös célunk a jövőben is tenni a Kenyeriért. A falunapon egy településére büszke közösséget láthattam – nyilatkozta lapunknak Ágh Péter országgyűlési képviselő.