Köbli Csaba a Körmendi Kulturális Központ technikusa. Mintegy hét éve amatőr színjátszó is, tagja a Kastélyszínház Társulatnak. Kezdetben színpadi szerepeket vállalt, mostanra ez valamelyest háttérbe szorult, és inkább a fényés hangtechnikában, illetve a díszletépítésekben segíti a csapatot. A festés is nagy szenvedélye, valójában erre a pályára készült, de mást hozott az élet, Csaba a műszaki pálya felé fordult, gépésztechnikusként végzett. Bár az alkotómunkától sohasem távolodott el véglegesen, csak kislánya, Panka születése után és felesége, Laura inspiráló hatására kezdett el újra intenzívebben festeni, úgy nyolc évvel ezelőtt.

– Mint egy vulkán, úgy tört ki belőlem az érzés, hogy újra festenem kell – mondja Csaba, aki tudása javát autodidakta módon szerzete. Legnagyobb segítőjének, mondhatni mesterének Sodics László rajztanár-festőt tartja, aki mindig ellátta jó tanácsokkal, sőt közös kiállításuk is volt. – Főként olajjal, akrillal és pasztellel dolgozom. Régebben tájképeket festettem, mostanában álltam át a portrékra – meséli, majd hozzáteszi: komoly esztergagépe is van, azt is gyakran használja, de nem állt tőle távol a fúrás, faragás sem. Van úgy, hogy viszonylag hamar, néhány hét alatt végez, más esetben hónapokat dolgozik egy-egy festményen.

A legtöbb időt – két évet – egy tájképre áldozta, persze az alkotás nem volt folyamatos, hosszabb-rövidebb szüneteket beiktatott. Körmenden, Alkotás utcai sorházuk pincéjében van Csaba alkotóműhelye.

– Több körmendi lakásban, házban vannak képeim, sok olyan, amelyiken a Rába látható. Ez örök téma, az egyik kedvencem. Inspiráló minden évszakban. Hamarosan eljön az az időszak is, amikor nem műtermi, pontosabban pincekörülmények között festem le a folyót, hanem kiülök, és a helyszínen dolgozom. Ez a nehezebb, mert gyorsan kell festeni, hiszen változnak a körülmények, a fényviszonyok, és ha az ember nem iparkodik, akkor a kép már nem lesz ugyanaz – teszi hozzá Csaba, aki elmondása szerint portrézni is mindig akart, csak nem tudott. Mostanra azonban ennek az ízére is ráérzett, ehhez egy jobb agyféltekés rajztanfolyamot is elvégzett.

A közelmúltban körmendi arcokat is megjelenített a festővásznon, például Belencsák István, körmendi alpolgármester feleségét és Korbacsics Tibort, a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes vezetőjét. A tervek között szerepel több régi arc, körmendi ikonikus alak megörökítése, de dolgozik édesapja arcképén is. A körmendi alkotónak több kiállítása volt, mind csoportos tárlatok. Az idei év végére azonban már készen állna egy egyéni bemutatkozásra, hiszen száz kép már biztosan van a Köbli-gyűjteményben.