Valentin Gatica kis méretű falfestmények készítésével kezdte művészi pályafutását, miközben folyamatosan alakította, tökéletesítette stílusát. Hazájában, Argentínában is bíztak már rá hasonló feladatot, egy bevásárlóközpont falára készített egy 50 m széles és 9 m magas festményt. Amikor megkapta a szentgotthárdi felkérést, örömmel – és díjazás nélkül – vállalta el, ugyanis hatalmas szakmai lehetőségnek tekinti, hogy munkássága során először Európában is létrehozhat egy ilyen volumenű művészeti produktumot. Mielőtt megérkezett és hozzálátott volna az alkotáshoz, az internet és fotók segítségével térképezte fel a környezetet, a várost, hogy a szentgotthárdiak számára egy általuk és a település sajátosságai által ihletett munkát készíthessen. Még a festéket is a Rába vizével higítja.

Huszár Gábor polgármester hangsúlyozta, hogy már az árvízvédelmi projekt tervezési fázisában határozott kérés – és ezzel együtt elképzelés – fogalmazódott meg arról, hogy a nagyméretű szürke kőfelület ne rideg elemként álljon a város közepén, hanem színes, művészi alkotások jelenhessenek meg rajta. Nem titkolt szándék, hogy évről évre újabb felületeket gazdagítsanak – akár szentgotthárdi – művészek művei. Papp Hajnal, az argentin művész egyik szentgotthárdi segítője elmondta, sokat jelent számára, hogy részt vehet ebben a projektben.

A cél, hogy a városlakók sajátjuknak érezzék a művet, így Valentin Gatica – helyi segítői közreműködésével – a környezet sajátosságait, helyi tapasztalatait is igyekszik megjeleníteni a festményen. Egyik este, napnyugtakor fedezte fel, hogy a gimnázium tornatermének ablakairól visszaverődő napsugarak a Rába hullámait csillantják meg a támfalon. Ez a jelenség a falon ábrázolt lágy hullámoknak különleges, egyedi hangulatot kölcsönöz majd.

Az argentin művész végül hozzátette, nagyon jól érzi magát Magyarországon, Szentgotthárdon kedves, barátságos fogadtatásban volt része. A Nemzetközi Művésztelepen számos európai tehetséggel dolgozhatott együtt, azért meg különösen hálás, hogy egy számára fontos munka eredményét hagyhatja itt a szentgotthárdiaknak. Az itteni munkát vasárnap befejezi. Tervei szerint hamarosan San Franciscóba költözik, ahol galériát szeretne nyitni.