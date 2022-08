A város több pontján laknak ukrán családok tavasz óta. Voltak olyanok, akik már hazamentek, vannak, akik az ukrán online oktatást folytatják, és vannak, akik beiratkoztak már tavasszal, és ősszel is magyar iskolába fognak járni, mert – mivel nem látszik a háború vége - hosszú távra terveznek maradni.

A ferences kollégiumba öt család költözött, májustól próbálták a gyerekeket integrálni a magyar oktatási rendszerbe. Tizenketten iratkoztak be a Neumann János Általános Iskolába, ahol létrehoztak egy ukrán osztályt, amibe nemcsak a ferences kollégiumban lakók jártak. Délelőttönként részesültek magyar nyelvoktatásban, heti öt órát biztosított a tankerület. Pedagógiai asszisztenst is adtak melléjük a nyelvi nehézségek áthidalására, és integráltan részt vettek a készségtárgyak óráin, délután pedig a napköziben is együtt voltak a magyar gyerekekkel.

- Az iskola révén, az ökumenikus segélyszervezet támogatásával szerveztünk számukra nyáron is magyarnyelv-oktatást négy héten keresztül, délutánonként pedig foglalkozásokat tartottunk - tájékoztatott Bartos Eszter, a ferences kollégium igazgatója.

Fotós: © Unger Tamás

A gyerekek karitász táborban is voltak, ott is alkalmuk volt a nyelvtanulásra. Igyekeznek kifejezni magukat magyarul, ki-ki életkora, képességei szerint. Mivel a covid alatt Ukrajnában is online oktatás volt, a kicsik a cirill betűket sem sajátították el rendesen, nehéz számukra az ukrán-magyar tankönyv is, amelyekből több is van a kollégiumban, gyakorlófüzetekkel együtt.

Bartos Eszter azt is elmondta, hogy az itt lakó ukránok hosszú tàvra terveznek, de két család kiköltözik most tőlük - az evangélikusok albérlettámogatásával -, mert a tanévkezdésre jönnek vissza az egyetemista diákok.

- Jártak itt nyáron az UNICEF, a világ egyik legnagyobb gyermekjogi szervezetének budapesti jogi képviselői, akik a menekülteknek nyújtanak tanácsokat országszerte, és nagyon pozitívan értékelték, hogy nálunk nyáron magyar nyelvoktatás és iskolaelőkészítő foglalkozások zajlanak, mert ilyet máshol nem nagyon tapasztaltak – mondta Bartos Eszter.

Az ukrán gyerekek nyári programjához tartozott még, hogy a város beengedte őket ingyen a Tófürdőre és a Kalandvárosba. A ferences kollégiumból hívtak meg gyerekeket a budapesti vizes világbajnokság szinkronúszóinak éremátadójára a segélyszervezeten keresztül, ők adhatták át a virágcsokrokat az aranyat nyert ukrán csapatnak.

A kollégiumban lakó családok közül Hryza Lidiát szólítottuk meg, a többi anyuka aludt a ledolgozott műszak után. Négy gyermekéből hármat tudott áthozni Poltavából Magyarországra, a 18 éves, még tanuló fiát nem engedték át, kint maradt a nagymamával, akinél egyébként a másik három gyermeke is lakott, míg ő Magyarországon dolgozott vendégmunkásként. Amikor kitört a háború, hazarohant a gyerekekért, a 17 éves Mariannát, a 11 éves, Krystinát és a 9 éves Volodimirt tudta elhozni, néhány táskával, amelyekben mindegyiküknek egy-egy váltóruha volt. A két kisebb a Neumann-iskolába jár tavasz óta, nagyon készülnek a tanévkezdésre. Hálásak Bartos Eszternek, aki az itteni életüket mindenben segíti. Összetörten jöttek, hetekig be voltak zárkózva a szobájukba. Aztán megszokták a környezetet, megszerettek itt lenni. Otthon a házuk még áll, de a környező épületek már leomlottak.