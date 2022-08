Az elmúlt héten pénteken kezdődött és hétfőn ért véget Burgenland egyik jelentős borfesztiválja Locsmándon. Az idei rendezvény fő üzenete a „kékfrankos bor helyi sajátossággal” volt. A helyi borászok egyesülete 2013 óta a szomszédos országokból is meghív gazdákat, hogy a kékfrankos sokszínű ízvilágát minél jobban bemutathassák. A mostani fesztiválon három vasi borász, köztük a csepregi Néber-Tóthpincészet képviselője is részt vett.

– Amikor megrendeztük a Csepreg város bora versenyt, locsmándi gazdákat is meghívtunk a zsűribe – elevenítette fel a szorosabb kapcsolat előzményét Tóth Marcell. – Akkor ők maguk is elcsodálkoztak, milyen jó minőségű borokat készítünk. Azt gondolták, a saját fesztiváljukon is érdemes lenne bemutatni a mi termékeinket. A burgenlandi, illetve a Soproni borvidék – ide tartozunk mi is – jellemző szőlőfajtája a kékfrankos. Mi egyébként kilencfajta bort vittünk ki. Annak külön örülünk, hogy a fehérboraink is sikert arattak. Jó volt látni, hogy a standunk előtt elégedetten koccintottak a kilátogatók. Szombaton már pótlást kellett kérnünk az otthoniaktól.

Tóth Marcell bízik benne, hogy az együttműködést a jövőben tovább lehet folytatni. – A turisták mellett a burgenlandi gazdák is érdeklődtek, hogy milyen rendezvények lesznek Csepregen. Több ötlet is felmerült, milyen közös programokat szervezhetünk. Ilyen lehet például a téli forralt boros túra. Az együttműködés lehet a kitörési pontunk. Egy tájegység vagyunk, egykoron a burgenlandi szőlők is Magyarországhoz tartoztak, a múltunk és a gyökereink azonosak. Tóth Marcell elmondja azt is: sok látogató azt ígérte, személyesen is meglátogatják a pincészetet. – Kiépített kerékpárút köti össze Locsmándot Csepreggel, a mintegy tíz kilométeres távolság biciklivel könnyen teljesíthető. Mindenkinek azt javasoltuk, kövessék a közösségi oldalunkat. Nyelvi problémáink nem voltak, mi beszélünk németül, de a látogatók egy része is megértette a magyar szót.

A borászfamíliából származó Rohrer Kerstin, aki a locsmándi borászok egyesületének is aktív tagja, a burgenland.orf.at-nak elmondta: az elmúlt években a borünnep nemzetközi szintű kékfrankosfesztivállá nőtte ki magát. Így lett az a négynapos rendezvény Burgenland egyik legrangosabb boros eseménye. A látogatók az ausztriai borok mellett a német Lemberger, a cseh és szlovák Frankovka Modrá és a szlovén Modra Frankinja ízvilágát is megismerhették. Öszesen pedig több mint száz válogatott nedűt, elsősorban kékfrankost kóstolhatnak az érdeklődők. A vendégeket mindennap élő zene is szórakoztatta. A borünnephez vasárnap ízek vására társult, itt a helyi és környékbeli őstermelők kínálták szezonális termékeiket.

A feljegyzések szerint Locsmánd Burgenland legrégebbi bortermelő községe, ezt az 1218-ból származó, első írásos emlék is bizonyítja. A faluban jelenleg csaknem húsz család foglalkozik szőlőtermesztéssel, tíz családi üzem pedig a saját borászatában palackozza a saját maguk által készített borokat. Szinte kizárólag vörösborról van szó, ebből hetvenegy százalék a kékfrankos.