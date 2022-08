Arany emlékdiplomát vehetett át Németh Katalin, míg gyémánt emlékdiplomát kapott Takács Ernőné. Kis Gábor igazgató arról is beszélt, ez a Zrínyi-iskolában a 137. tanévnyitó, majd a Harry Potter-regények világába is elkalauzolta hallgatóságát, rámutatva: ez is varázslatos iskola. Ezután az elsősök átléptek az intézmény szimbolikus kapuján.