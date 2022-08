Egy biztos: aki erre szánja az idejét, az akár többezer forintot is megspórolhat egy-egy bevásárlás alkalmával. Korábban se volt ez másként, az elmúlt hetekben tapasztalt drágulások miatt azonban talán még érdemesebb megnézni, hogy adott termékhez milyen árcédula társul, nehogy meglepetés érjen bennünket a kasszánál. Míg egyik oldalon akciókban (is) megjelenő árversenyt látunk, az érem másik oldala: ugyanazon termékek több száz forintos különbségekkel kerülnek ki a különböző üzletek polcaira. Íme néhány példa.

Az öblítők, a mosószerek és mosogatószerek tekintetében is több száz forint lehet a termékek ára között az eltérés. Egy liter öblítőt 350 forintért és több mint 1000 forintért is megvehetünk. Szintén jelentős a különbség a kávék esetében: a szombathelyi Domus áruháznál az egyik magyar kiskereskedelmi üzletlánc boltjában ottjátunkkor 699 forintért kínálták a 250 grammos, közkedvelt kávét, míg pár méterrel odébb, egy másik, külföldi üzletlánc polcain ugyanezt 1149 forintért vásárolhattuk volna meg. Ugyanez elmondható a nyuszis kakaóporról is: 200 grammos kiszerelésben egyik helyen 399 forintért, másikon 689 forintért adták. A 800 grammos változata 1390 forintért és 1669 forintért is megtalálható a szombathelyi üzletek polcain.

De hogy ellenpéldát is mondjunk: a sokak által kedvelt 400 grammos mogyorókrém ára az általunk megnézett boltokban 1299 és 1329 forint között mozgott, itt nem tapasztaltunk nagy eltérést. Más a helyzet már a tészták esetében: az egyik magyar gyártású, 500 grammos spagetti 549 és 849 forintért is kapható, míg a nyolctojásos, 250 grammos cérnácska ára 391 és 679 forint között mozog. A 850 grammos tejfölt (20 százalékos) 919 és 1319 forintért is kínálták. A népszerű kockasajtot a nagyobb üzletláncokban 619 forintért árulták, míg az egyik szombathelyi kisboltban 550 forintért vihető. Ugyanitt a 250 grammos nádudvari túró 540 forint, míg máshol ugyanaz 719 forint. Ebben az oladi boltban szólítottuk meg Horváth Balázst.

- Tátott szájjal nézzük mi is minden egyes szállításnál az új árakat. Ilyenkor értesülünk a változásokról és ez alapján árazunk – avatott be a kereskedők napi rutinjába az üzletvezető. Hozzátette: - Három-négy hónapja mást sem csinálunk, mint árazunk. Memorizálni sem tudjuk a saját árainkat se.

Megtudtuk: hozzájuk mindent helybe hoznak, ezért saját árképzésükben például nem jelenik meg az üzemanyagár-változás. Azt viszont látják: beszállítóik áremelése mögött valószínűleg ez is szerepet játszik. Emellett pedig a munkaerő és az energia árának emelkedését is belekalkulálják az egyre magasabbra kúszó árakba a vállalkozások.

- Vannak ugyanakkor olyan cégek, amik irreális emeléseket hajtottak végre a termékhez képest – erről is beszélt Horváth Balázs. Példaként az ecetet említette, de jóval többet kell fizetni most a nassolnivalókért is. - Két konkurens cégnél az is megfigyelhető volt: míg az egyiknél 40 százalékos áremelés történt, a másiknál ez csak 5-10 százalékos volt. Egy-egy szegmensnél pedig azt látjuk, nincs változás. Így például a palackozott boroknál – erre is kitért a kereskedő, aki szerint sajnos most semmi sem a minőségről, hanem az árakról szól. - A cégek közötti versenyt is ez határozza meg, ami nekünk, fogyasztóknak nem jó - fogalmazott Horváth Balázs.