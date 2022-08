Németh Norbert papnövendék az előző tanévben a plébánián teljesített szolgálatot. Eredeti foglalkozását tekintve kertészmérnök – ő tervezte a négy parcellára osztott kolostorkertet. Adott volt a Szűzanya-szobor, középre Mária kútja került. Májusban virágosítottak, sövényt ültettek tiszafából, mondja Perger atya, akinek 19 leanderét szállították át a toronyi plébánia udvaráról, 25 rózsatövet vásároltak, ezenkívül levendulabokrok is kerültek a földbe. Hátrébb érik a füge – a régi kertből egyedüliként megmaradt növény. A kíváncsi szemek elől rejtve maradó kert új térkőburkolatot is kapott. Hátsó traktusában a szintén műemlék kis házban vendéglakást alakítottak ki. Az udvar végében még két különböző helyiség és egy közösségi tér van, ahová az atya a későbbiekben egy bibliai dioráma kialakítását tervezi. Útban az emeleti részre megtudjuk: az összes nyílászárót és a villamos vezetékeket is ki kellett cserélni a házban. A külső homlokzatát pedig átmeszelni, hogy egységes legyen.

A felső szint a mindenkori plébános lakrésze. A régi konyhából újra vendégszoba lett. Egy jókora falat kibontva a korábban szellőzetlen hittanterem mára átjárható – reprezentatív ebédlővé alakították, a plébános 7 ezer kötetes könyvtárának egy része és a bátyjától kapott olasz típusú betlehem is éke. A könyvtárszoba-szalon a legdíszesebb helyiség neobarokk bútorokkal. A fenti iroda egyben „angyalos” szoba a polcokon sok-sok kis Goebel- és Hummel-porcelán angyallal. A legértékesebb műtárgy pedig a vendégszobában található a menekülő Szent Családról – a képen nincs szignó, de Dorfmeister István kaliberű, a barokk korban készült, mondja Perger Gyula, és saját lakrészét is megmutatja: az udvarra néző hátsó csendes szobát, ami nappali, dolgozó és háló is egyben. Külön említést érdemelnek a virágok: komoly gyűjteménye van az atyának cserepes növényekből. Az épület ékessége a házi kápolna – onnan a legszebb a kilátás az udvarra.

Perger atya az építkezés hónapjaira úgy emlékezik: a kiváló szakembereknek hála egyik munkafolyamat jött a másik után, hétfőtől szombatig egymásnak adták a kilincset a munkások. Kiemelten védett műemlék a kőszegi plébánia – szerencse, hogy nagyszerűen együtt tudtak dolgozni a Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályán Hajdú István osztályvezetővel és Bodovics László műemléki felügyelővel. A jelen- és utókor pedig azért érezheti magát szerencsésnek, mert amint dr. Székely János megyés püspök fogalmazott a plébániaház megáldásakor: Perger Gyulának minden megszépül a kezei alatt.