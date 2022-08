A Savaria Történelmi Karnevál - tegyük hozzá: két év kényszerszünet után - ugyan hivatalosan is kezdetét vette a csütörtök esti megnyitóval, úgy tűnik, homokszem került a rendezői gépezetbe.

Bár a Borok utcája a programokat soroló honlap szerint tényleg csak pénteken nyílik meg, a szombathelyiek az évek során "kibulizták" maguknak a nulladik napot. Így volt ez most is: csütörtökön este megtelt a Rákóczi utca eleje, a több száz vendég fogadására felkészült borászok standjainál baráti társaságok borozgattak és beszélgettek. Egészen éjjel egy óráig, amikor is fekete pólós biztonsági őrök vonultak fel az utcán, és felszólították a békésen borozgató társaságok tagjait, hogy hagyják el a rendezvényhelyszínt.

Kisebb szóváltások is kialakultak, többen hajtogatták, hogy ezelőtt soha nem fújtak takarodót éjjel egy órakor a megyeszékhely legnagyobb rendezvényén. A számozott pólóban felvonuló biztonsági őrök azonban hajthatatlanok voltak, és perceken belül kiürítették az utcát. Tették mindezt nyomdafestéket nem tűrő megjegyzések közepette. A "Te meg ki a k.... anyád vagy?" mellett az az egyik hölgyhöz intézett mondat is sokaknál kicsapta a biztosítékot, hogy "Ha legalább jól néznél ki, kinyalnám a ... is."

A megrökönyödött, a rendezvényhelyszínről kitessékelt vendégek egy része a közeli kávézóban fogyasztotta el a Borok utcájából "kimenekített" italát, ott próbáltak magyarázatot találni a történtekre.

Talán a karneválirodától megkapják.