Szebbet mutat, mint amennyit hoz – summázza a legutóbbi szemrevételezés tapasztalatait Nagy Imre, aki Bozzai határában mintegy hatvan hektáron termel kukoricát. Egy forró hétköznap délelőtt találkozunk, míg elérünk a sorokig, meséli: az idei hozamot nagyban befolyásolja az ültetés ideje. Aki kifogta a csapadékos időszakot, jól járt. Aki kicsit megkésett a vetéssel, annak a virágzás épp a legnagyobb kánikulára esett: a növény megégett, és ha hozott is fejet, csak néhány szem termett rajta. A gazda most 40-70 százalékos termékkiesésre számít a tavalyi évhez képest, és a keleti országrészben tapasztaltakhoz viszonyítva még szerencsésnek is tarthatja magát. – Ami jött csapadék, annak is nagyon hektikus volt az eloszlása. Mintegy 13 kilométerre vagyunk a megyeszékhelytől, de 50-60 milliméterrel kevesebb eső esett itt, mint a környező településeken – fűzi hozzá. Majd így folytatja: nemrég még erre a hétre is csapadékot ígértek, most már nem is nagyon reménykedhet benne. A múlt szombati eső az utolsó utáni pillanatban érkezett, annyira talán elegendő lesz, hogy a növényt életben, a még meg nem perzselődött leveleket zölden tartsa, és ha nem is teljesen, de valamelyest kiteljenek a szemek.

Forrás: Cseh Gábor

A nap éget, egy kósza felhő sem takarja a napot. Ha ez így megy tovább, a betakarítást is legalább másfél héttel előbbre kell hozni. Közben rárepül néhány kukoricabogár a kezünkre, Nagy Imre rögtön el is mondja: már nem tudnak kárt okozni a termésben. Korábban pedig a küszöbérték alatt volt a számuk, így legalább ez miatt nem kellett permetezniük. Mielőtt visszaindulnánk, egy nagyobb csövet még kibont a leveleiből a gazda: a legszéle hiányos, de egyébként szép sűrűn ülnek rajta a szemek – több ilyen kellene, de nehéz megjósolni, mit hoz még az augusztus. Messze nincs olyan nagy baj, mint az Alföldön, de már itt is szenvednek a kukoricák és jelentkeznek problémák. Egyes levelek megégtek, alulról szárad fel a növény, és erőteljes a felső besugárzás is – tudjuk meg Marlovics Norberttől. Kiemeli: a megyén belül is nagy eltérés mutatkozik, Szombathelytől keletre jóval kevesebb csapadék hullott. Arrafelé bizony látni aszályos területeket: homokos, kavicsos foltok rajzolódnak ki, és már félig elégett a kukorica – nem lesz igazi a termés.

Forrás: Cseh Gábor

Húsvét előtt, éppen egy aszályos időszakban vetették el mintegy 150 hektáron a kukoricát Csiszár Istvánék Vasalján, de ezután szerencsére már nem kellett sokat várniuk a csapadékra. A Pinkamenti Agrár Kft. ügyvezetője azt meséli, ez így ment aztán egész szezonban: mire a levelek furulyázásnak indultak volna és a hőség nagyobb károkat okozott volna, a növény megkapta azt a minimális mennyiségű csapadékot, amire a legnagyobb szüksége volt. Hozzáteszi: a kavicsosabb területeken látszik, hogy károsodott a növény, az alsó levelek megégtek, megszáradtak, de a terméskötődés, virágzás időszakában nem volt légköri aszály. - A vízszegény időszak a termés mennyiségére igen, de minőségére nem lesz hatással – mondja Csiszár István, aki jó közepes termésre számít az idén Vasalján. Sokan kiegyeznének vele.