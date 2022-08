Szombathely

A szeptember 9-ei közgyűlésen fogadhatják el az önkormányzat megélhetésvédelmi munkacsoportjának javaslatát, amellyel a gáz-, villamosenergia-számlák kifizetésében nyújtanak majd segítséget a rászorulók számára. A város közösségi oldalán közzétett információk szerint az arra jogosultak gázártámogatásra havi maximum 20 ezer forintot igényelhetnek október 1. és 2023. április 30. között. Az önkormányzat erre a célra 150 millió forintot különíthet el. Ötvenmillió forintos városi kerettel számolnak a villamosenergia-számlák támogatásánál: az átlagfogyasztás feletti összegre havi maximum 5 ezer forintot igényelhetnek az arra jogosultak. Ha az ingatlan fűtése kizárólag villamos energiával történik, akkor a támogatás maximális összege 10 ezer forint lehet. Ha a képviselők jóváhagyják, a gyógyszertámogatásnál a jövedelemhatár egy- vagy kétfős háztartások esetén 114 ezer forintra emelkedhet, míg a támogatás öszszege havi 8 ezer forintról 12 ezer forintra változhat.

Répcelak

Az önkormányzat már az augusztus végi testületi ülésen foglalkozott a várhatóan nehéz helyzetbe kerülő családok anyagi támogatásával. Minden támogatási formát megváltoztattak. Emelték a jogosultsági jövedelemhatárokat és az adható támogatási összeghatárokat is. Már most döntöttek a 70 év feletti nyugdíjasok, a három és a háromnál több gyermeküket nevelő szülők és a gyermeküket egyedül nevelő szülők karácsonyi segélyemeléséről – mondta el Szabó József polgármester.

Vép

Központi támogatásként 7,3 millió forintot kap Vép szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása címen. Az idei költségvetésükbe 9,7 millió forintot terveztek be. 2021-ben is ennyit költöttek a különböző segélyekre, támogatásokra, mondta el Kovács Péter polgármester. A rezsidíjak lakossági támogatását egyelőre nem tervezik, mivel a költségvetésük tartalékot nem tartalmaz. Eddig csak néhányan jelezték ilyen igényüket. Amennyiben arra szükség lesz, a testület foglalkozik a témával.

Bük

Az önkormányzat szándékában áll támogatni a rászorulókat a megnövekedett rezsiárak miatt, de hogy erre létre tudnak-e hozni egy keretet, és milyen összeggel, az majd csak szeptember közepén látszik. Akkor érkeznek be az adóbevételek, amelyekből gazdálkodni tudnak, már most is többet költenek, mint amennyit beterveztek, mondta el dr. Németh Sándor polgármester.

Csepreg

Nincs külön forrás arra, hogy a családokat a megnövekedett rezsiárak miatt támogassák. Horváth Zoltán polgármester úgy tájékoztatott: egyetlen eszközük az eddig is meglévő rendkívüli települési támogatás, amely évi 28 ezer forint lehet családonként jövedelemviszonyoktól függően. Azok az egyedül élők igényelhetik, akiknek havi jövedelmük legfeljebb 85 500 forint, illetve ha a családban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg az 57 ezer forintot. Az erre szánható pénz csomagban van az iskolakezdési és más szociális támogatásokkal, így képeznek külön sort a költségvetésben.

Péterné Mihály Nóra vasaljai falugondnok ebédet visz Gombásné Judt Magdolnának

Forrás: Szendi Péter

Őriszentpéter

Őr Zoltán polgármester elmondta: kollektív rezsitámogatásban nem gondolkodnak. A város településtámogatási keretéből rászorultsági alapon eddig is nyújtottak segítséget, szükség esetén továbbra is ezt teszik. A keretben 5 millió forint áll rendelkezésre az éves költségvetésben, ebből idén még alig használtak fel. A polgármester úgy látja, hogy a családokat a gyermekeken keresztül lehet leginkább támogatni, így a beiskolázáshoz pénzbeli támogatást osztottak. Az óvodásoknak 15 ezer, az általános iskolásoknak 20 ezer, a középiskolásoknak 25 ezer, a felsőoktatásban tanulóknak 35 ezer forintot adott az önkormányzat. Az újszülötteknek 50 ezer forint támogatást nyújtanak, emellett a temetési költségekhez is hozzájárulnak, de tűzifára is van beadott pályázatuk.

Körmend

Bebes István polgármester arról tájékoztatott, hogy az önkormányzat még nem tud tervezni a rezsitámogatással kapcsolatban, hiszen csak a következő napokban, hetekben derül ki, hogy milyen mértékű költségemelkedéssel kell számolniuk az embereknek. A beérkező kérvények alapján a 2023-as költségvetésben már tudnak tervezni az esetleges növekedéssel, tette hozzá a polgármester.

Szentgotthárd

A város a rászorulókat a továbbiakban is a működő támogatási rendszerben segíti – tudtuk meg dr. Dancsecs Zsolt jegyzőtől. Van egyebek mellett lakhatási támogatás, rendkívüli támogatás, az újszülötteknek 20 ezer forintos ajándékutalvány.

Kőszeg

A megemelkedett rezsiköltségek miatt jelentősen emelkedtek a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai. Ezért a leginkább rászoruló családoknak nyújt segítséget az önkormányzat azzal, hogy a gyermekétkeztetés térítési díjának kifizetéséhez adható települési támogatás összegét 2022 szeptemberétől kétszeresére – 30 000 forintról 60 000 forintra – emelte.

Sárvár

A rezsitámogatás változása miatt az önkormányzat is felülvizsgálja szociális ellátási rendszerét. A város eddig is nyújtott települési támogatást, fűtéstámogatást, időskorúak támogatását, természetbeni segélyt, szociális szolgáltatásokat és beiskolázási támogatást is a rászorulók részére. Azoknak nyújtana segítséget a város, akik indokolható és méltányolható okokból nem tudnak a kormányzat által meghatározott átlagfogyasztási keretekbe beleférni, de anyagi helyzetük nem teszi lehetővé az átlag feletti fogyasztás kifizetését. A jogosultak körét szociális alapon határoznák meg, elsősorban jövedelmi és családi helyzet alapján. A felülvizsgálati folyamat megkezdődött, a tervezet hamarosan a képviselő-testület elé kerül.

Falvak

Balogunyomban működik a szociális támogatások rendszere, újabbat nem terveznek. Kőszegszerdahelynek nincs kerete plusztámogatásra. Tanakajdon ugyancsak az eddig is létező támogatási formák érvényesek.