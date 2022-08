Ősszel feltérképezték az óvoda udvarának, kertjének állapotát. Meghatározták a teendőket, terveik megvalósításába bevonták a szülőket és más partnereket. Forrásokat kerestek a tárgyi feltételek biztosításához, javításához – hallottuk az előkészítő munkákról Guttmann Ferencné intézményvezetőt. Mint mondta, kiemelt céljuk ebben a nevelési évben is az volt, hogy a pedagógiai programjukkal összhangban a gyermekek megismerjék a természetben végbemenő folyamatokat, megértsék környezetük világát, és aktívan részt vegyenek annak környezettudatos formálásában.

– Az őszi veteményezés előtt felújítottuk a magaságyásokat, a környezetükben tereprendezést végeztünk. Előkészítettük a talajt, mulcsoztunk, majd az őszi magokat – madársaláta, metélőhagyma, zöldborsó, fokhagyma, fejes saláta – a gyerekekkel együtt elvetettük. Télen figyeltük a természet változását, majd a komposztlakókat. A kertbe látogató madarakról folyamatosan gondoskodtunk. Csíráztattunk, Luca-búzát vetettünk, barkácsoltunk a természet által elengedett anyagokból, újrahasznosítottunk.

Az évszak végén elültettük a palántamagokat, gondoztuk, nyomon követtük a változást. Tavasszal előkészítettük az ágyásokat az újabb növényeknek. A magok, palánták is folyamatosan kerültek a földbe. Rendszeresen végeztük az aktuális munkákat, a gyermekek pedig egyre ügyesebben használták a kerti szerszámokat. Közben az udvar többi része is megszépült a szülők segítségével. Kialakítottunk egy kis fűszerkertet. Az abban lévő növényekből a gyermekek már fogyasztanak tízóraihoz, uzsonnához, most pedig éppen paradicsomot szüretelnek a sajátjukból.

– A Meseváros Óvoda kertjében idén is lelkes, szorgalmas kezecskék ápolták, gondozták a növényeket, zöldségeket. Igyekeztünk kihasználni a környezetünk adta adottságainkat, kerestük a további lehetőségeket. Tapasztalatszerző kirándulásokon, szakmai napokon, továbbképzéseken vettünk részt – ezekkel, és hogy elnyertük a Zöld Óvoda címet, további távlatok nyíltak meg előttünk. Mindezeket fel tudtuk használni az óvodakert hatékony működtetésében – mondta az intézményvezető.