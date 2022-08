Szombathelyen, a Petőfi Sándor utcában rögzített az autós kamera egy eseményt, amikor egy jármű a belső sávban haladt, ahonnét hirtelen a külső sávba tért át, majd pedig ismét a belső sávba, egy tanulóautó elé vág be az autó. Az is látszik, hogy a tanulóautónak elég hirtelen kellett fékezni, az is lehet, hogy az oktató lépett bele a fékbe.

A KRESZ ide vonatkozó része szerint a belső sávban haladó jármű mellett jobbról el szabad haladni, viszont a sávokat a gyorsabb előrehaladás érdekében kis távolságon belül ismételten változtatni és ezzel a közlekedés többi résztvevőjét zavarni nem szabad.