– A mostani időjárás az arborétum növényeit is megviseli, igaz, nálunk jobb a helyzet, mint például az Alföldön, Debrecenben – folytatja Németh Gábor. – Azonban hiába duzzasztjuk fel a Gyöngyöst, kevés a befolyó víz. A tündérrózsákat azonban nem zavarja ez a helyzet, szépen virágoznak. Nagy bánatunkra a lótusz nem maradt meg, majd talán a következő évi telepítésnél sikeresebbek leszünk. A közeli bambuszok viszont köszönik szépen, jól megvannak. Haladunk tovább, aztán megállunk a muskotályfenyő mellett. Németh Gábor felvágja a földre esett egyik magot. Ha megszagolja az ember, olyan érzése támad, mintha a muskotályos szőlőt kóstolná. Ez is jó bizonyítéka annak, hogy az arborétumban a látvány mellett az illatokra is érdemes odafigyelni – és az arborétum munkatársai törekednek is arra, hogy ezt megerősítsék a látogatókban. Az illatuk okán telepítettek hársfákat, mézeskalácsfákat is.

– Ahogy véget ért a tél, és nyílnak ki az első hagymás növények, úgy emelkedik a látogatóink létszáma. Ezt követi áprilisban liliomfák, májusban a rododendron virágzása – mondja Németh Gábor. – A nemesítők azonban a liliomfánál elérték, hogy ősszel is van ez kisebb intenzitású másodvirágzása. Ezért is érdemes lesz eljönni hozzánk. Mindent összevetve a virágokat lassan felváltják a termések: szépen bogyósodik a berkenye, a galagonya, a csillagsom a Kámoni Arborétumban.